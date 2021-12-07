Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон об амнистии в связи с тридцатилетием Независимости Казахстана, об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "Об амнистии в связи с тридцатилетием Независимости Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

Текст закона публикуется в печати.

Напомним, в начале декабря сенаторы приняли проект закона об амнистии в связи с тридцатилетием Независимости страны.

Как ранее сообщалось, данный закон направлен на освобождение от отбывания наказания за преступления небольшой и средней тяжести, а также сокращение неотбытого срока наказания за тяжкие и особо тяжкие преступления.

По предварительным расчетам, под действие амнистии попадут свыше 14 тысячи человек, из исправительных учреждений выйдут на свободу около одной тысячи лиц, 3,8 тыс. человек будут сняты с учета со служб пробации, сократят срок наказания 9 тыс. осужденным.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1945737-tokaev-podpisal-zakon-ob-amnistii/