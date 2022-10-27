Сенат принял проект закона об амнистии участников январских событий в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Депутаты сената на пленарном заседании приняли проект закона об амнистии участников январских беспорядков. Документ направлен на подпись главе государства, передает корреспондент NUR.KZ.

Представила документ депутат сената Ляззат Сулеймен.

Она отметила, что законопроект инициирован депутатами и разработан во исполнение поручения главы государства в рамках Послания к народу Казахстана от 1 сентября 2022 года. Тогда президент поручил провести единоразовую амнистию участников январских событий, исходя из идеи гуманизма и в качестве акта доброй воли.

"Целью законопроекта является единовременный акт гуманности уголовно-правового характера в отношении лиц, совершивших уголовные правонарушения в период с 4 по 7 января 2022 года в условиях беспорядков.

Основной задачей законопроекта является сокращение сроков наказания и освобождение от отбывания наказания лиц, подпавших под влияние провокаторов и совершивших преступные деяния в условиях массовых беспорядков в период с 4 по 7 января 2022 года, а также сотрудников правоохранительных органов и военных, допустивших уголовные правонарушения при пресечении противоправных деяний во время январских событий", – отметила депутат.

Законопроектом предусмотрено:

прекращение уголовных дел в отношении участников беспорядков, совершивших уголовные проступки, преступления небольшой и средней тяжести;

в отношении участников беспорядков, совершивших уголовные проступки, преступления небольшой и средней тяжести; освобождение от наказания осужденных за такие деяния;

осужденных за такие деяния; снятие судимости с отбывших наказание за такие правонарушения.

Лицам, совершившим тяжкие преступления, законопроектом сокращаются назначенные судами наказания на три четверти, а тем, кто совершил особо тяжкие преступления, – вполовину.

Не подлежат амнистии лица, совершившие террористические, экстремистские, коррупционные преступления, государственную измену, пытки, при рецидиве или опасном рецидиве преступлений, организацию массовых беспорядков, преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Депутат Владимир Волков отметил, что, по предварительным расчетам, под действие амнистии подпадают около 1,5 тысяч лиц.

"На сегодняшний день из 1112 осужденных по январским событиям лишь 128 человек лишены свободы. После принятия закона из мест лишения свободы освободятся более 40 осужденных, около 50 лиц – в течение следующих полгода.

171 лицо, совершившее уголовные проступки, преступления небольшой и средней тяжести, будет освобождено от уголовной ответственности и наказания. При этом, окончательное решение о применении амнистии к осужденным будет приниматься судом индивидуально в отношении каждого лица.

В отношении 363 лиц, совершивших тяжкие преступления (по делам, которые находятся на стадии следствия и на рассмотрении в судах), амнистия будет применена при вынесении приговоров", – резюмировал он.

На прошлой неделе депутаты мажилиса приняли проект закона об амнистии участников январских беспорядков. По предварительным оценкам, на данном этапе амнистия коснется около 1,5 тыс. лиц.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1994514-senat-podderzhal-proekt-zakona-ob-amnistii-uchastnikov-yanvarskih-sobytiy-v-kazahstane/