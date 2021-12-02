Свыше 14 тыс. осужденных амнистируют в Казахстане: депутаты приняли закон

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Сенаторы приняли проект закона "Об амнистии в связи с тридцатилетием Независимости Республики Казахстан". Документ направлен на подпись главе государства, передает корреспондент NUR.KZ.

Представил документ министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев. Он отметил, что проект закона разработан согласно поручению главы государства.

"Законопроект направлен на освобождение от отбывания наказания за преступления небольшой и средней тяжести, а также сокращение неотбытого срока наказания за тяжкие и особо тяжкие преступления. Особое внимание уделяется социально-уязвимой категории граждан - ветеранам, несовершеннолетним, гражданам преклонного возраста, инвалидам I-II групп и другим лицам, не представляющим серьезную угрозу безопасности гражданам и государства", - сообщил глава МВД.

При этом, он отметил, что отдельной статьей законопроекта конкретизирован перечень лиц, совершивших преступления, на которые амнистия не будет распространяться.

"В настоящее время в 80 учреждениях уголовно-исправительной системы содержатся более 34 тысяч лиц. При этом 93% из них отбывают наказание за тяжкие и особо тяжкие преступления, а порядка 45% ранее уже привлекались к уголовной ответственности. Кроме этого, на учете службы пробации состоят 32 тыс. человек.

По предварительным расчетам, под действие амнистии попадут свыше 14 тысячи человек, из исправительных учреждений выйдут на свободу около одной тысячи лиц, 3,8 тыс. человек будут сняты с учета со служб пробации", - подчеркнул министр.

Сократят срок наказания 9 тыс. осужденных.

Ранее министр внутренних дел объяснял, кто именно попадет под амнистию в честь юбилея независимости страны. Мы также рассказывали, насколько будут сокращены сроки наказания для амнистированных осужденных.

Кроме того, ранее в министерстве ответили на опасения граждан, что амнистия приведет к росту преступности в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1944884-svyshe-14-tys-osuzhdennyh-v-kazahstane-vyydut-na-svobodu-po-amnistii-deputaty-prinyali-zakon/