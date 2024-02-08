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Альназарова рассказала, чем будет заниматься на новом посту главы Минздрава

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Акмарал Альназарова сидит за столом
Акмарал Альназарова. Фото: пресс-служба сената парламента Казахстана

Новая глава Минздрава Акмарал Альназарова в кулуарах сената сегодня рассказала, какие вопросы первым делом будет решать ведомство под ее руководством, передает корреспондент NUR.KZ.

Акмарал Альназарова сегодня впервые ответила на вопросы журналистов в качестве министра здравоохранения. Представителей СМИ интересовало, решением каких вопросов она намерена заняться в первую очередь на новом посту.

"Будучи сенатором, мы поднимали разные вопросы, в том числе вопросы трансплантологии. В целом сегодня очень много проблем, и она одна из таких приоритетных проблем, которыми нужно неотлагательно заняться. Около четырех тысяч пациентов сегодня ждут органы. Органное донорство, к сожалению, все еще не может приобрести такие масштабы, которые необходимы", – сказала Альназарова.

По ее словам, в планах также укрепление медико-санитарной помощи.

"Чем крепче ПМСП, тем меньше заболеваемости и смертности. Все профилактические мероприятия, которые направлены на здоровье населения, они реализуются на уровне ПМСП. Но, к сожалению, по ПМСП сегодня есть ряд проблем, которые необходимо решать", – мотивировала министр.

Альназарова указала на вопросы по модернизации сельского здравоохранения.

"Это тоже поручение главы государства. Вчера прозвучала обоснованная критика в адрес министерства здравоохранения, эти вопросы мы вчера постарались проанализировать. Сегодня также запланирован ряд совещаний. Планируем провести ревизию на данных объектах", – резюмировала глава Минздрава.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2059879-alnazarova-rasskazala-chem-budet-zanimatsya-na-novom-postu-glavy-minzdrava/

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