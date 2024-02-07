Почему главу Минздрава Ажар Гиният отправили в отставку, спросили у зампремьера

На сегодняшнем брифинге у сохранившей свою должность зампремьера Тамары Дуйсеновой спросили, почему Ажар Гиният не переназначили на должность министра здравоохранения, передает корреспондент NUR.KZ.

По мнению зампремьер-министра Тамары Дуйсеновой, главу Министерства здравоохранения сменили, потому что перед ведомством теперь стоят другие задачи.

"Понимаете, в чем дело, вообще, не бывает такого – мы всю жизнь здесь ведь не работаем. В этой связи Ажар Гиният выполнила ту задачу, которую перед ней поставили. Теперь новая задача. Новая задача это – перевернуть уже финансовую часть этой системы", – прокомментировала вопрос Дуйсенова.

Напомним, что на место Ажар Гиният была назначена новый министр здравоохранения – Акмарал Альназарова. Она стала одной из четырех новых министров в кабмине.