Почему главу Минздрава Ажар Гиният отправили в отставку, спросили у зампремьера
Опубликовано:
На сегодняшнем брифинге у сохранившей свою должность зампремьера Тамары Дуйсеновой спросили, почему Ажар Гиният не переназначили на должность министра здравоохранения, передает корреспондент NUR.KZ.
По мнению зампремьер-министра Тамары Дуйсеновой, главу Министерства здравоохранения сменили, потому что перед ведомством теперь стоят другие задачи.
"Понимаете, в чем дело, вообще, не бывает такого – мы всю жизнь здесь ведь не работаем. В этой связи Ажар Гиният выполнила ту задачу, которую перед ней поставили. Теперь новая задача. Новая задача это – перевернуть уже финансовую часть этой системы", – прокомментировала вопрос Дуйсенова.
Напомним, что на место Ажар Гиният была назначена новый министр здравоохранения – Акмарал Альназарова. Она стала одной из четырех новых министров в кабмине.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2059655-pochemu-glavu-minzdrava-azhar-giniyat-otpravili-v-otstavku-sprosili-u-zampremera/