"Новый состав правительства готов": чем закончилось заседание кабмина с Токаевым

Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства поставил перед новым кабмином множество задач. Олжас Бектенов заявил, что министры готовы к их выполнению, передает корреспондент NUR.KZ.

Озвучив около десятка задач для нового правительства, Касым-Жомарт Токаев заявил, что экономике страны нужны "свежие идеи и долгосрочное видение развития". Он отметил, что Казахстану следует наращивать темпы роста, активнее проводить диверсификацию экономики и привлекать инвестиции.

"Предстоит повысить эффективность и слаженность госаппарата, прекратить бюрократизм и формализм. Надо работать, не дожидаясь жалоб граждан. Нужно проявлять инициативность и самостоятельность

Мы должны двигаться адекватно требованиям времени - быстро и решительно, не тратить время на пустые слова, проявлять политическую ответственность. (…) Правительство сейчас получило широкие полномочия - используйте их в полной мере. Нужны оперативные решения.

Сегодня я обозначил широкий спектр актуальных вопросов, но их, конечно же, гораздо больше. Правительство должно безотлагательно приступить к реализации поставленных задач. В целом, необходимы кардинальные реформы в каждой сфере экономики", - заявил Токаев.

В конце заседания слово взял новый премьер-министр Олжас Бектенов.

"Уважаемый господин президент, все ваши масштабные задачи будут неукоснительно исполнены, новый состав правительства к этому готов. Мы будем обращать внимание на конкретные решения данных вопросов", - заявил Бектенов.

Отставка правительства и утверждение состава нового кабмина

Напомним, в понедельник, 5 февраля, правительство Казахстана ушло в отставку. Заявлялось, что до утверждения нового состава кабмина все ведомства будут возглавлять прежние министры.

6 февраля на пост премьер-министра Казахстана был назначен Олжас Бектенов. Также был сформирован новый кабинет министров.

Сегодня в Астане состоялось расширенное заседание правительства с участием президента РК Касым-Жомарта Токаева, во время которого глава государства поздравил Олжаса Бектенова с назначением на должность премьера.

Президент Казахстана высказал требования к работе нового правительства и заявил, что правительство и акимы должны кардинально пересмотреть свое отношение к работе и сделать акцент на результативности, а не на бюрократии.

Он также обозначил ряд приоритетных задач, на которые необходимо обратить внимание в первую очередь. В частности, Касым-Жомарт Токаев высказался о проблемах казахстанских бизнесменов, о коррупции в сфере строительства, выводе нацкомпаний на IPO, а также обратил внимание на развитие новых направлений производства и внедрение ИИ в Казахстане.