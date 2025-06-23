Ответить сейчас, позже или никогда: каким может быть следующий шаг Ирана

В ночь на 22 июня ВВС США атаковали ядерные объекты на территории Ирана. Президент Дональд Трамп и высокопоставленные американские военные считают, что атака была успешной. В МИД Ирана сказали, что повреждения не были критическими, и пообещали дать США «неизгладимый ответ» на совершенную атаку. Корреспондент Би-би-си по безопасности Фрэнк Гарднер рассуждает, каким может быть этот ответ.

Гарднер исходит из того, что разведка, военные и представители власти Ирана ведут дискуссию о том, каким этот ответный удар может быть — и какие последствия он будет иметь.

Иранской стороне придется выбирать: готова ли она к новым атакам; имеет ли смысл обострение отношений с США и Западом в целом; возможно ли вновь вернуться к переговорам с американской стороной, что на практике будет означать отказ от любого обогащения урана.

Фрэнк Гарднер рассказывает о трех вариантах, которые может использовать Иран (здесь можно прочитать текст Гарднера полностью на английском языке).

Жесткий и быстрый ответ

По мнению Гарднера, такой вариант поддержат те, кто испытывает наибольшее унижение от успешных атак сначала Израиля, а теперь и США.

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У Ирана есть перечень из примерно 20 баз США на Ближнем Востоке. Также предполагается, что Тегеран сохранил около половины своего запаса из 3 тыс. ракет разной дальности — остальными уже был атакован Израиль.

Основная американская база, штаб-квартира 5-го флота ВМС США, располагается близ города Мина-Салман в Бахрейне. Здесь же расположен главный в этой стране торговый порт. Однако Иран может не захотеть атаковать соседнее по Персидскому заливу государство. И тогда под ударом будут американские базы в Сирии и Ираке.

Базы в Ираке Иран уже атаковал в 2020 году после убийства американскими войсками командира подразделения «Аль-Кудс» Касема Сулеймани в Багдаде. Но тогда Иран заранее предупреждал США, что такие удары будут сделаны — во избежание многих жертв и эскалации. На этот раз, считает Гарднер, Иран может атаковать без предупреждения.

Еще один вариант жесткого ответа — атака на корабли ВМС США в регионе с помощью дронов и быстроходных торпедных катеров. Такие удары Иран уже тренировал, плюс он может попросить об атаке своих союзников — хуситов в Йемене.

Наконец, ответ может быть не военным, а экономическим. Это перекрытие или минирование Ормузского пролива, через который проходит 20% мирового транзита нефти — но этот шаг затронет интересы многих других государств, в первую очередь расположенных в Персидском заливе.

Иран может присоединиться к Китаю, России и Северной Корее для организации серьезной кибератаки. Гарднер пишет, что такой вариант, безусловно, обсуждается.

Ответить асимметрично и позже

Гарднер пишет, что Иран может не атаковать США в ответ сразу и выждать паузу. Хотя бы для того, чтобы уровень боевой готовности на американских базах снизился с максимального.

Такой вариант предполагает и более широкое пространство — Иран может подготовиться и атаковать дипломатические или торговые миссии США и даже пойти на попытки убийства тех, кто там работает.

Безусловный минус этого варианта: США очевидно ответят на атаку, и ответ, скорее всего, придется на момент, когда жители Ирана будут возвращаться к нормальной жизни.

Вообще не отвечать

Это потребовало бы от Ирана огромной сдержанности, но избавило бы от дальнейших атак США и вернуло бы страну к переговорам о переработке урана в рамках мирной атомной программы.

Недостаток этого варианта, пишет Гарднер, в том, что Ирану придется пойти и на дальнейшие уступки. И США, и Израиль будут настаивать на том, чтобы в Иране либо вообще не было урана, либо чтобы он был, но обогащенный в других странах. Это стало бы гарантией того, что Тегеран не будет использовать атомную энергию в военных целях.

Такой шаг станет еще и демонстрацией слабости властей Ирана — в том числе, в глазах его жителей. Риск ослабления контроля над ними перевешивает всю опасность американских атак, заключает Фрэнк Гарднер.