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Трамп назвал Зеленского "не самым легким в общении"

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Трамп и Зеленский
Дональд Трамп и Владимир Зеленский в декабре 2024 года. Фото: Mustafa Yalcin / Anadolu via Getty Images

Президент Украины Зеленский является "не самым легким" в общении, заявил Дональд Трамп в ходе выступления для сотрудников правоохранительных органов США, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Трансляцию выступления вел Белый дом.

"Зеленский — сильный парень, и не самый легкий в общении", — сказал Трамп, добавив, что украинский лидер, по его мнению, хочет остановить конфликт.

Президент США также отметил, что, как он считает, Украина готова к перемирию и началу мирных переговоров, но подчеркнул, что окончательные выводы сможет сделать через две-четыре недели.

Напомним, в конце февраля между Зеленским, Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом произошла перепалка в Белом доме. Украинского лидера обвинили в неготовности к переговорам с Москвой. Позже прошли несколько раундов переговоров делегаций двух стран, а Зеленский и Трамп встретились в конце апреля в Ватикане на похоронах папы римского Франциска.

Ситуация в Украине
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2246664-tramp-nazval-zelenskogo-ne-samym-legkim-v-obshchenii/