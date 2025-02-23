WSJ: Трамп относится к Путину с уважением и восхищением, а на Зеленского затаил обиду

Газета Wall Street Journal пишет, что президент США Дональд Трамп относится к главе РФ Владимиру Путину с уважением, а на президента Украины Зеленского затаил обиду, передает NUR.KZ.

Как пишет издание, ссылаясь на бывших советников Трампа, Трамп с первой встречи с Путиным в Хельсинки в 2018 году относился к нему с "уважением, граничащим с восхищением".

"Он думает, что они с Путиным друзья. Он понятия не имеет, что Путин его эксплуатирует", — заявил газете Джон Болтон, занимавший пост советника по национальной безопасности в первый срок Трампа.

Еще один бывший высокопоставленный чиновник администрации рассказал, что Трамп восхищался Путиным, потому что тот был "сильным и имел полный контроль над своей страной". Он добавил, что Трампу всегда нравились авторитарные лидеры, потому что они реже сталкивались с критикой со стороны.

Кроме того, по словам Болтона, разведка США не раз пыталась донести до Трампа информацию о вмешательстве России в выборы президента в США в 2016 году, однако тот воспринимал это "с раздражением и скепсисом".

Газета отмечает, что интерес Трампа к России возник еще при СССР. Он даже пытался встретиться с Горбачевым и начать бизнес в Союзе, но этого не произошло, пишет издание, ссылаясь на источники.

Кроме того, в материале отмечается, что на отношение Трампа к Зеленскому повлиял его разговор с Путиным.

"Путин разнес в пух и прах украинского лидера в своих разговорах с Трампом. В одном из разговоров Путин высмеял прошлое Зеленского как комика. В другом он сравнил украинского лидера с Хиллари Клинтон, которая была соперницей Трампа в президентской гонке 2016 года", - цитирует издание Болтона.

Авторы статьи пишут, что ранние отношения Трампа с Зеленским только укрепили его веру в то, что украинская политическая элита каким-то образом настроен против него.

"Его первый продолжительный телефонный разговор с Зеленским привел к первому импичменту Трампа и, вероятно, способствовал его поражению на выборах 2020 года", - пишет издание.

Помимо этого, как пишет газета, личный адвокат Трампа Руди Джулиани — и сам Трамп — долгое время продвигали необоснованную теорию о том, что Нацкомитет Демпартии был взломан в 2016 году не Россией, а сервером, расположенным в Украине, — теорию, которую, по данным газеты, распространила Москва.

"Вскоре после избрания Зеленского помощники Трампа начали давить на Зеленского, требуя расследовать предполагаемое вмешательство Украины. Джулиани отправился в Украину с миссией по поиску доказательств предполагаемого заговора и предполагаемой коррупции со стороны сына Джо Байдена Хантера.

Зеленский не знал, кто такой Джулиани, и возразил. Разгневанный Джулиани затем выступил на Fox News, чтобы сказать, что окружение Зеленского — враги Трампа и "в некоторых случаях врагами Соединенных Штатов". Затем сам Трамп позвонил в Киев и попросил Зеленского об "услуге", фактически связав поставки американского оружия с судьбой Хантера Байдена", - говорится в материале.

Трамп это отрицал. К слову, его импичмент так и не состоялся, поскольку контролируемый республиканцами сенат оправдал его.

"Но Трамп так и не простил Зеленскому последствия так называемого идеального разговора", — считает Болтон.

В заключение отмечается, что в с своих основных политических заявлениях после инаугурации Трамп, по-видимому, согласился с мировоззрением Путина, который считает, что "крупные державы имеют право на сферы влияния в своем регионе, включая право вторгаться на территорию своих соседей или аннексировать их".

Напомним, в сентябре 2019 года Конгресс США заявил о начале официальной процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Причиной стал телефонный разговор главы Белого дома с лидером Украины Владимиром Зеленским, состоявшийся 25 июля. Подробнее почитать об этом можно здесь.

Добавим, несколько дней назад Трамп написал в соцсети большой пост о Зеленском, назвав его "диктатором без выборов". Он заявил, что "умеренно успешный комик Владимир Зеленский уговорил США потратить 350 млрд долларов на войну, которую невозможно выиграть, которую никогда не нужно было начинать, но войну, которую он, без США и Трампа, никогда не сможет урегулировать".

Незадолго до этого Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции, посвященной переговорам России и США, ответил на критику Трампа по затратам Америки по оказанию помощи Украине, отметив, что у сторон "совершенно разные цифры".

Позже Трамп заявил, что вины России в нападении на Украину нет, а ответственность за произошедшее глава США переложил на Байдена и Зеленского.

Западные СМИ пишут, что на фоне ухудшение отношений между Трампом и Зеленским в окружении украинского президента заявили, что тому стоит немедленно покинуть Украину.