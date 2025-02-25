"Не использую слова легкомысленно": Трамп отказался назвать Путина диктатором

Президент США Дональд Трамп отказался назвать главу РФ Владимира Путина, заявив, что "не использует это слово легкомысленно", передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

Как пишет издание, во время пресс-конференции в Белом доме один из журналистов спросил Трампа, будет ли он использовать этот ярлык по отношению к президенту России Владимиру Путину, как он сделал это по отношению к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Я не использую эти слова легкомысленно. Я думаю, что мы увидим, как все это получится. Посмотрим, что произойдет", — заявил Трамп.

Телеканал отмечает, что президент США неоднократно отказывался отвечать на вопросы о том, является ли Путин диктатором.

Напомним, на прошлой неделе Трамп написал в соцсети большой пост о Зеленском, назвав его "диктатором без выборов". Он заявил, что "умеренно успешный комик Владимир Зеленский уговорил США потратить 350 млрд долларов на войну, которую невозможно выиграть, которую никогда не нужно было начинать, но войну, которую он, без США и Трампа, никогда не сможет урегулировать".

Незадолго до этого Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции, посвященной переговорам России и США, ответил на критику Трампа по затратам Америки по оказанию помощи Украине, отметив, что у сторон "совершенно разные цифры".

Позже Трамп заявил, что вины России в нападении на Украину нет, а ответственность за произошедшее глава США переложил на Байдена и Зеленского.

Западные СМИ пишут, что на фоне ухудшение отношений между Трампом и Зеленским в окружении украинского президента заявили, что тому стоит немедленно покинуть Украину.

А газета Wall Street Journal сообщала, что президент США Дональд Трамп относится к главе РФ Владимиру Путину с уважением, а на президента Украины Зеленского затаил обиду.