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Путин рассказал, о чем говорил с Трампом

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Владимир Путин
Владимир Путин. Фото: Brendan Smialowski / AFP via Getty Images

Президент России Владимир Путин после телефонного разговора со своим коллегой Дональдом Трампом вышел к журналистам, передает РИА Новости.

Путин сообщил, что разговор с Трампом продолжался более 2 часов. Он назвал его содержательным, откровенным и весьма полезным.

Также глава РФ выразил благодарность Трампу за участие США в возобновлении прямых переговоров России и Украины.

По его словам, Россия выступает за остановку боевых действий, но необходимо выработать наиболее эффективные пути движения к миру.

Он также добавил, что Трамп в разговоре высказал свою позицию по прекращению боевых действий на Украине.

Путин заявил, что Россия готова работать над меморандумом с Украиной, включающим и прекращение огня. Сторонам необходимо найти компромиссы, которые устроили бы все стороны.

"Мы, в целом, на правильном пути", - высказался российский лидер о возобновлении переговоров с Украиной.

Напомним, 16 мая в Стамбуле состоялись переговоры России и Украины. До этого Владимир Зеленский сообщил, что ждет личной встречи с Путиным на переговорах в Турции.

В итоге ни одну из делегаций не возглавил глава государства - Путин назначил главой делегации своего помощника Владимира Мединского, а Зеленский - главу Минобороны Умерова.

После встречи делегаций двух стран в Стамбуле президент США Дональд Трамп заявил, что проведет телефонные переговоры с главой РФ Владимиром Путиным, а затем с лидером Украины Владимиром Зеленским.

Также стоит отметить, что представитель Кремля Дмитрий Песков назвал условие для встречи президента России Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2246634-putin-rasskazal-o-chem-govoril-s-trampom/