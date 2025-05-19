"Пусть процесс начнется": Трамп высказался о разговоре с Путиным

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social опубликовал пост о прошедших сегодня переговорах с Владимиром Путиным и подвел их итоги, передает NUR.KZ

Свежая публикация по теме: Трамп назвал Зеленского "не самым легким в общении"

"Только что завершился мой двухчасовой разговор с президентом России Владимиром Путиным. Я считаю, что он прошел очень хорошо", - заявил Трамп.

По его словам, Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и об окончании войны.

"Условия для этого будут обсуждаться между двумя сторонами, как это и может быть, потому что они знают детали переговоров, о которых никто другой не знает. Тон и дух беседы были превосходны. Если бы это было не так, я бы сказал об этом сейчас, а не позже", - уточнил он.

По словам американского президента, Россия хочет вести крупномасштабную торговлю с Соединенными Штатами.

"У России есть огромные возможности для создания большого количества рабочих мест и богатства. Этот потенциал неограничен. Точно так же и Украина может стать большим бенефициаром торговли в процессе восстановления своей страны", - сообщил он

По словам Дональда Трампа, переговоры между Россией и Украиной начнутся немедленно.

Он также добавил, что проинформировал об этом президента Украины Владимира Зеленского, председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, и других европейских лидеров.

Еще Трамп отметил, что Ватикан в лице Папы Римского заявил, что был бы очень заинтересован в проведении переговоров.

"Пусть процесс начнется!" - заключил американский президент.

Напомним, 16 мая в Стамбуле состоялись переговоры России и Украины. До этого Владимир Зеленский сообщил, что ждет личной встречи с Путиным на переговорах в Турции.

В итоге ни одну из делегаций не возглавил глава государства - Путин назначил главой делегации своего помощника Владимира Мединского, а Зеленский - главу Минобороны Умерова.

После встречи делегаций двух стран в Стамбуле президент США Дональд Трамп заявил, что проведет телефонные переговоры с главой РФ Владимиром Путиным, а затем с лидером Украины Владимиром Зеленским.

Также стоит отметить, что представитель Кремля Дмитрий Песков назвал условие для встречи президента России Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского.

Сегодня, 19 мая, лидеры России и США провели телефонный разговор, который длился больше двух часов. После Владимир Путин рассказал журналистам о переговорах.