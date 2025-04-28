Помощь больше не долг: премьер Украины сделал заявление по соглашению о недрах с США

Киев и Вашингтон договорились не учитывать уже оказанную помощь США Украине в соглашении о недрах. Об этом сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК-Украина.

Как сообщает издание, Украина и США договорились, что в соглашении о недрах не будет засчитываться ранее предоставленная американская помощь - об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram-канале.

"Важная встреча с министром финансов США Скоттом Бессентом, на которой отдельной темой разговора было соглашение между нашими странами. Над документом работают юридические должности", - пишет Шмыгаль.

Премьер Украины сообщил, что над документом работают юридические команды и есть хороший прогресс. В частности, определены четкие красные линии.

"Главное - четко определили наши красные линии, соглашение должно соответствовать европейским обязательствам, а также не противоречить Конституции и законодательству Украины. Оно должно обязательно быть ратифицировано парламентом", - говорится в сообщении.

Также Шмыгаль добавил, что стороны имеют важную договоренность - Украина не должна будет возвращать средства за военную помощь, которую предоставляли США.

"Достигнута договоренность, что в документе не засчитывается помощь, предоставленная до ее подписания", - резюмировал премьер-министр.

Напомним, в начале февраля президент США Дональд Трамп заявил, что помощь Украине будет продолжена, если та пообещает поставлять США редкоземельные металлы.

После этого Зеленский отметил, что разработка США редкоземельных металлов Украины - это один из пунктов, которые есть в его "Плане победы" (комплексное предложение Зеленского, представленное Трампу в сентябре 2024 года).

В Кремле идею сотрудничества США и Украины по редкоземельным металлам назвали не помощью, а коммерческим предложением.

Позже стало известно, что Зеленский отказался подписывать подобное соглашение, объяснив это тем, что в нем нет никаких гарантий для Украины. После чего Трамп обвинил Киев в срыве сделки, а также назвал Зеленского диктатором за его нежелание проводить президентские выборы в Украине.

Однако после этого СМИ сообщили, что администрация Трампа предоставила Украине "улучшенный проект" соглашения о добыче полезных ископаемых на территории страны.

Сам Зеленский заявил, что Киев не признает ранее предоставленную США военную помощь в качестве долга.

После этого президент Украины Владимир Зеленский на брифинге подтвердил, что Киев на переговорах с США по ресурсной сделке будут представлять юристы, которые будут помогать в подготовке соглашения с США о полезных ископаемых.

Недавно сообщалось, что США оценивают долг Украины в виде оказанной военной помощи теперь уже не в 300 млрд долларов, а в 100, что соответствует собственной оценке Киева.