"Эта неделя будет очень важной": Рубио высказался об урегулировании конфликта в Украине

Госсекретарь США Марко Рубио сделал очередное заявление касательно урегулирования конфликта в Украине. По его словам, США в ближайшие дни решат, продолжать ли посредничество.

Госсекретарь побеседовал с журналистами NBC News. Рубио заявил, что предстоящая неделя будет иметь критически важное значение для урегулирования конфликта.

"Эта неделя будет очень важной, за это время мы должны определиться по поводу того, намерены мы продолжить участвовать или же пришло время сфокусироваться на других проблемах", - пояснил госсекретарь.

Рубио добавил, что в настоящее время есть причины для оптимизма, но есть и причины для беспокойства.

Также он прокомментировал решение не вводить новые санкции против России - по словам госсекретаря, США не вводят их, поскольку надеются, что сработают дипломатические усилия.

На днях президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social опубликовал пост, в котором обратился к президенту России Владимиру Путину.

И буквально несколько часов назад в своем очередном посте в Truth Social Трамп заявлял, что Россия и Украина близки к соглашению и основные пункты документа уже согласованы.

При этом сегодня президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп провели встречу перед похоронами папы Римского Франциска в Ватикане. В Белом доме назвали разговор Зеленского и Трампа "очень продуктивным", а сам Зеленский назвал встречу символичной и, возможно, исторической, если стороны придут к соглашению.

Мы также писали, что Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом подтвердил готовность к переговорам с Украиной.

Накануне Трамп в соцсетях предположил, что Владимир Путин, вероятно, не хочет завершения войны в Украине и пригрозил санкциями.