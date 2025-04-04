Сделка о ресурсах между Украиной и США: Киев решил нанять юристов

Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге подтвердил, что Киев на переговорах с США по ресурсной сделке будут представлять юристы, передает NUR.KZ со ссылкой на УНИАН.

По словам Зеленского, уже на следующей неделе Украина определится с юридической фирмой, которая будет помогать в подготовке соглашения с США о полезных ископаемых.

"Команды работают над этим договором. Как я и говорил, мы занимаемся вопросом подбора юридической компании. В принципе, есть три ключевые компании, которые согласились и хотят работать, помогать и представлять Украину. Они компетентны. В начале следующей недели мы договоримся с одной из трех компаний. Сейчас проговариваются именно условия", - сказал украинский президент.

Он также отметил, что в начале следующей недели у него будет большая встреча с украинской командой, где ему представят уже полностью все пункты, которые "удовлетворяют нас, или, будут отражать справедливость в соглашении, по нашему мнению".

"Мы видим в этом соглашении только партнерские шаги, и именно над этим работает команда. Команда представит мне коротко это соглашение, самые главные вещи, в начале недели. И после этого будет готова техническая команда для командировки в Соединенные Штаты Америки и для диалога со своими американскими партнерами", - сообщил Зеленский.

Глава Украины уточнил, что пока рассчитывает на командировку именно технической команды.

"Я пока что не собираюсь (ехать в США - прим. ред.)", - сказал Зеленский.

Напомним, в начале февраля президент США Дональд Трамп заявил, что помощь Украине будет продолжена, если та пообещает поставлять США редкоземельные металлы.

После этого Зеленский отметил, что разработка США редкоземельных металлов Украины - это один из пунктов, которые есть в его "Плане победы" (комплексное предложение Зеленского, представленное Трампу в сентябре 2024 года).

В Кремле идею сотрудничества США и Украины по редкоземельным металлам назвали не помощью, а коммерческим предложением.

Позже стало известно, что Зеленский отказался подписывать подобное соглашение, объяснив это тем, что в нем нет никаких гарантий для Украины. После чего Трамп обвинил Киев в срыве сделки, а также назвал Зеленского диктатором за его нежелание проводить президентские выборы в Украине.

Однако после этого СМИ сообщили, что администрация Трампа предоставила Украине "улучшенный проект" соглашения о добыче полезных ископаемых на территории страны.

На днях президент Украины заявил, что Киев получил от США проект нового соглашения по критически важным полезным ископаемым, который "полностью отличается от прежнего рамочного документа". По словам Владимира Зеленского, Украина не будет воспринимать предоставленную военную помощь как долг.