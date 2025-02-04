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В Кремле прокомментировали идею сотрудничества США и Украины по редкоземельным металлам

Опубликовано:

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков. Фото: Sefa Karacan/Anadolu via Getty Images

В Кремле идею сотрудничества США и Украины по редкоземельным металлам назвали не помощью, а коммерческим предложением, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Идея сотрудничества Украины и США по редкоземельным металлам - это оказание помощи на коммерческой основе, приводит корреспондент издания слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Песков отметил, что это - предложение покупать помощь, а не безвозмездное ее оказание.

Напомним, глава США Дональд Трамп заявил, что помощь Украине будет продолжена, если та пообещает поставлять США редкоземельные металлы. Ранее СМИ писали, что подобный пункт есть в "плане победы" Зеленского, который тот представил в сентябре Дональду Трампу.

На сайте ООН указано, что на территории Украины сосредоточены месторождения 21 редкоземельного элемента из перечня 30 веществ, которые определены Европейским союзом как "критическое сырье" в производстве устройств для развития "зеленой" энергетики. Среди них – литий, кобальт, скандий, графит, тантал, ниобий и другие.

При этом, по данным РБК, часть украинских месторождений редкоземельных металлов оказалась на территории вошедших в состав России регионов.

А в середине января американский портал OilPrice писал, что с начала военной операции Украина утратила контроль над двумя из четырех месторождений лития. На Украине находится около 500 тыс. тонн запасов лития, это одни из крупнейших месторождений в Европе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2217855-v-kremle-prokommentirovali-ideyu-sotrudnichestva-ssha-i-ukrainy-po-redkozemelnym-metallam/