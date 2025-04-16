Bloomberg: США снизили долг Украины втрое

США оценивают долг Украины в виде оказанной военной помощи теперь уже не в 300 млрд долларов, а в 100, что соответствует собственной оценке Киева, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

Издание ссылается на осведомленных источников, и сообщает, что США, вероятно, решили смягчить свои требования к Украине относительно возврата долга в ходе переговоров по экономическому соглашению между двумя странами.

Отмечается, что после раунда переговоров в Вашингтоне на прошлой неделе администрация президента Дональда Трампа снизила оценку помощи, которую США оказали Киеву с начала полномасштабного вторжения России, с 300 млрд до примерно 100 млрд долларов.

Это, как отмечает издание со ссылкой на источник, приближает цифру к оценке самой Украины в более чем 90 млрд долларов.

При этом администрация Трампа давит на Киев, требуя заключения соглашения о разделе прибыли от будущих украинских инвестиционных проектов, в том числе в сфере полезных ископаемых и инфраструктуры. Вашингтон, как пишет издание, рассматривает это как компенсацию за десятки миллиардов долларов в виде оружия и другой помощи, предоставленной стране при предыдущем президенте Джо Байдене.

Киев, в свою очередь, добивается лучших условий и отказывается признавать прошлую помощь США как долг, пишет Bloomberg.

Напомним, в начале февраля президент США Дональд Трамп заявил, что помощь Украине будет продолжена, если та пообещает поставлять США редкоземельные металлы.

После этого Зеленский отметил, что разработка США редкоземельных металлов Украины - это один из пунктов, которые есть в его "Плане победы" (комплексное предложение Зеленского, представленное Трампу в сентябре 2024 года).

В Кремле идею сотрудничества США и Украины по редкоземельным металлам назвали не помощью, а коммерческим предложением.

Позже стало известно, что Зеленский отказался подписывать подобное соглашение, объяснив это тем, что в нем нет никаких гарантий для Украины. После чего Трамп обвинил Киев в срыве сделки, а также назвал Зеленского диктатором за его нежелание проводить президентские выборы в Украине.

Однако после этого СМИ сообщили, что администрация Трампа предоставила Украине "улучшенный проект" соглашения о добыче полезных ископаемых на территории страны.

Сам Зеленский заявил, что Киев не признает ранее предоставленную США военную помощь в качестве долга.

После этого президент Украины Владимир Зеленский на брифинге подтвердил, что Киев на переговорах с США по ресурсной сделке будут представлять юристы, которые будут помогать в подготовке соглашения с США о полезных ископаемых.