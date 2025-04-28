Северная Корея подтвердила отправку войск в Россию

КНДР подтвердила отправку военных в РФ по договору о стратегическом партнерстве - солдаты принимали участие в боях в Курской области, пишет ЦТАК.

В КНДР впервые подтвердили, что военные подразделения страны были направлены в Россию в рамках действующего договора о стратегическом партнерстве - войска принимали участие в операции в Курской области.

"Товарищ Ким Чен Ын определил, что участие наших вооруженных сил в войне является священной миссией для монолитного укрепления традиционной дружбы и солидарности между двумя странами - КНДР и РФ, гарантирования развития и процветания обеих стран и защиты чести КНДР", - говорится в сообщении.

В заявлении также говорится, что деятельность военных КНДР на территории России всецело отвечает всем статьям и духу устава ООН и международного права.

Напомним, по данным Русской службы BBC сообщений об отправке северокорейских солдат в Украину на помощь российской армии становится все больше. Ранее "Интерфакс-Украина" и KyivPost заявили со ссылкой на источники в украинской разведке, что 3 октября шесть северокорейских офицеров были убиты и трое получили ранения в результате ракетного удара ВСУ по российскому полигону на оккупированной территории Донбасса.

Отмечалось, что о прибытии на оккупированную территорию Украины ограниченного контингента военнослужащих из Северной Кореи, в частности, подразделений инженерных войск, сообщало Главное управление разведки Украины. Российская сторона эту информацию не комментировала.

Позже разведка Южной Кореи (NIS) объявила, что КНДР отправила в Россию первую партию солдат, которые, вероятно, отправятся на войну с Украиной, а офицеры-ракетчики уже находятся на войне.

Разведка опубликовала тогда пресс-релиз, в котором сказано, что 1500 солдат из Северной Кореи уже находятся на российских полигонах на Дальнем Востоке, откуда, вероятно, поедут в Украину. В частности, по ее сведениям северокорейские военнослужащие находятся во Владивостоке, Уссурийске, Хабаровске и Благовещенске, и им выдана российская форма и подложные документы РФ.

Позже Северная Корея впервые ответила на сообщения об отправке своих военных в Россию.

Следом президент России Владимир Путин прокомментировал информацию, что военные из Северной Кореи находятся на территории его страны - ранее появились соответствующие спутниковые снимки.

В ноябре прошлого года глава МИД КНДР Цой Сон Хи официально заявила об оказании Пхеньяном помощи российской армии.

Также мы писали, что по данным западных официальных лиц, по состоянию на середину января северокорейские войска в Курской области потеряли убитыми и раненым.

В марте этого года в Сеуле заявили о том, что Северная Корея направила в Россию еще три тысячи военных