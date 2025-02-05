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Зеленский прокомментировал слова Трампа о помощи Украине в обмен на редкоземельные металлы

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Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Фото: Vitalii Nosach / Global Images Ukraine via Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что помощь Украине предоставят в обмен на редкоземельные металлы, передает NUR.KZ со ссылкой на УНИАН.

Зеленский отметил, что разработка США редкоземельных металлов Украины - это один из пунктов, которые есть в его "Плане победы" (комплексное предложение Зеленского, представленное Трампу в сентябре 2024 года).

Он сказал, что Россия еще с 2014 года оккупировала украинские земли, и на тех территориях были большие объемы полезных ископаемых.

"Мы открыты к тому, что все это может быть и разработано с нашими партнерами, которые и помогают нам защитить нашу землю, и толкают врага назад своим оружием, своим присутствием, санкционными пакетами", - добавил Зеленский.

Президент Украины отметил, что еще в сентябре говорил об этом на встрече с Трампом в Нью-Йорке.

"Мы открыты, чтобы заходили инвестиции американских компаний, и с удовольствием. Почему? Потому что если это будет все под контролем России - туда зайдут другие страны, другие компании. Непосредственно, я уверен, и Иран, и Северная Корея.

То, что я об этом с ним говорил - это факты. Бизнес Америки очень заинтересован входить в Украину. Я хотел бы, чтобы они развивали это направление у нас", - подчеркнул Зеленский.

Президент также вспомнил об оккупированной Запорожской АЭС, одной из крупнейших атомных станций в мире, которая производила 6 ГВт генерации.

"Возьмите сегодня один блок. Чтобы построить один блок, нужны миллиардные средства. И станции в Соединенных Штатах - 2-3 блока - стоят 10-15 млрд. Их себестоимость. А плюс то, что может генерировать эта станция… это деньги каждый день.

Сегодня в Украине из-за оккупации и из-за атак мы импортируем 300 МВт. Представьте себе, что это такое… Мы импортируем, а у нас есть - это наше право собственности - у нас есть 6 ГВт.

И поэтому здесь вопрос не только в полезных ископаемых. Вопрос во многих вещах. Атомка - мы также открыты к партнерству с другими странами", - заявил Зеленский.

Он также сообщил, что уже согласовываются даты рабочего визита представителей США в Украину.

"У главы Офиса президента был разговор с Уолтцом (советник Белого дома по национальной безопасности - прим. ред.), и с Келлогом (спецпредставитель по Украине и РФ - прим. ред.), моя команда имела контакт. У нас есть уже рабочие даты, когда команда американская приедет. Сейчас согласовываются даты и состав, и мы ждем команды", - заявил Зеленский.

Напомним, глава США Дональд Трамп заявил, что помощь Украине будет продолжена, если та пообещает поставлять США редкоземельные металлы. Ранее СМИ писали, что подобный пункт есть в "плане победы" Зеленского, который тот представил в сентябре Дональду Трампу.

В Кремле идею сотрудничества США и Украины по редкоземельным металлам назвали не помощью, а коммерческим предложением. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что это - предложение покупать помощь, а не безвозмездное ее оказание.

Добавим, на сайте ООН указано, что на территории Украины сосредоточены месторождения 21 редкоземельного элемента из перечня 30 веществ, которые определены Европейским союзом как "критическое сырье" в производстве устройств для развития "зеленой" энергетики. Среди них - литий, кобальт, скандий, графит, тантал, ниобий и другие.

При этом, по данным РБК, часть украинских месторождений редкоземельных металлов оказалась на территории вошедших в состав России регионов.

А в середине января американский портал OilPrice писал, что с начала военной операции Украина утратила контроль над двумя из четырех месторождений лития. На Украине находится около 500 тыс. тонн запасов лития, это одни из крупнейших месторождений в Европе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2218022-zelenskiy-prokommentiroval-slova-trampa-o-pomoshchi-ukraine-v-obmen-na-redkozemelnye-metally/