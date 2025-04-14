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Аналитик предсказал Трампу поражение в торговой войне с Китаем

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Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: Win McNamee/Getty Images

Директор по исследованиям компании Dragonomics, занимающейся изучением китайской экономики, Артур Кребер в статье для Financial Times предрек Трампу поражение в торговой войне, передает NUR.KZ.

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Как пишет Кребер, с помощью тарифов Трамп "хочет накапливать и использовать власть, а тарифы являются лучшим инструментом этой власти".

"Цель его общей торговой войны — устранить ограничения, налагаемые мировым экономическим порядком на одностороннее использование власти США, и в частности на использование власти президентом.

(...) Трамп хочет прежде всего продемонстрировать доминирование и добиться подчинения. Странам, которые не сопротивлялись его тарифам активно, любезно предоставлялись отсрочки от более высоких ставок. Страна, которая осмелилась бросить ему вызов, была жестоко наказана", - считает Кребер.

Однако, как пишет аналитик, мировые державы не захотят поддержать США в "крестовом походе" против Китая, поскольку США при Трампе стали "ненадежной" страной.

"Вторая причина, по которой торговая война Трампа с Китаем потерпит неудачу: позорное отступление от ответных тарифов показало, что рынок облигаций устанавливает размер его тарифной палки, и он гораздо меньше, чем он думал. Трампу пришлось отказаться от высоких тарифов после негативной реакции рынка", - заявил Кребер.

Он также считает, что своей отменой тарифов Трамп потерял рычаги влияния в торговых переговорах.

Третья причина, по которой торговая война с Китаем потерпит неудачу, по мнению специалиста, — это сам Китай.

"На первый взгляд, Китай сейчас выглядит хуже, чем США: он потерял доступ к одному из своих крупнейших экспортных рынков и кажется дипломатически изолированным. Но на самом деле он хорошо подготовлен к войне на экономическое истощение против США. 

Китай может терять спрос со стороны США, но он заменит его на внутренний потребительский спрос, который был ненормально слабым из-за чрезмерно жесткой денежно-кредитной политики и вливанием государственных ресурсов в производство. Си Цзиньпин изменил курс и теперь серьезно настроен на стимулирование внутреннего спроса", - пояснил Кребер.

По мнению аналитика, несмотря на некоторые опасения рынка, Китай может стабилизироваться без существенного обесценивания валюты. Пекин немного ослабил контроль над юанем, чтобы поглотить часть давления тарифов, и может позволить ему упасть еще на процент или два.

"США сталкиваются с гораздо более высокой инфляцией из-за налога на китайские потребительские товары. Их зависимость от китайских промышленных ресурсов в три раза больше, чем зависимость Китая от американских компонентов. Более высокие цены на ресурсы уже наносят ущерб инвестициям в бизнес", - заключил Кребер.

Напомним, 2 апреля Трамп объявил о введении пошлин в отношении 185 стран. Тарифы составили от 10 до 50 процентов. В список стран, в отношении которых Штаты ввели пошлин, попал и Казахстан.

Тогда Китай заявил о намерении ввести контрмеры и ввел ответные тарифы в отношении США - дополнительные пошлины в 34% на всю импортируемую продукцию.

После этого Трамп поставил Китаю ультиматум: президент США заявил, что Китай до 8 апреля должен отменить ответные пошлины, в противном случае США введут дополнительные пошлины.

Китай не стал отменять введенные тарифы, в итоге США повысили пошлины до 125%, приостановив при этом введение тарифов для других стран. На днях Дональд Трамп вновь повысил пошлины на товары из КНР - теперь до 145%.

Позже стало известно, что Пекин повысил пошлины до 125% на американские товары и далее больше не намерен реагировать на "тарифные игры" Штатов.

Русская служба Би-би-си отмечала, что до этого Китай давал понять, что не собирается уступать перед угрозами со стороны Трампа и поддаваться на "шантаж" Вашингтона. В Пекине заявляли, что будут "бороться до конца" в торговой войне.

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Дональд Трамп
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2235458-analitik-predskazal-trampu-porazhenie-v-torgovoy-voyne-s-kitaem/