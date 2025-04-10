Новый раунд переговоров России и США начался в Стамбуле

В Стамбуле начался новый раунд переговоров представителей США и России. Встреча проходит в здании российского генерального консульства, передает NUR.KZ со ссылкой на "РИА Новости".

В Стамбуле начались переговоры российской и американской делегаций. Встреча проходит в российском генконсульстве, Москву представляет посол в США Александр Дарчиев, Вашингтон - заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер.

К месту переговоров сначала прибыла российская делегация, затем американцы.

Добавим, вчера сообщалось, что этот раунд переговоров РФ и США будет посвящен нормализации работы дипломатических миссий.

Напомним, ранее в конце февраля в Стамбуле прошли переговоры делегаций России и США, где Москва предложила Вашингтону восстановить прямое авиасообщение между странами.

А 18 февраля в Эр-Рияде в Саудовской Аравии прошли переговоры по урегулированию ситуации в Украине. В них приняли участие делегации США, России и Саудовской Аравии.

СМИ писали, что встреча длилась более 4 часов. Российская сторона назвала переговоры "конструктивным, позитивным диалогом". В США отмечали, что одной встречи недостаточно, однако определенного успеха делегациям удалось достичь, в том числе и договориться создать методику с целью принятия мер, необходимых для нормализации работы дипломатических миссий. Подробнее об итогах тех переговоров можно почитать здесь.

Сам Трамп позитивно оценил прошедшую в Эр-Рияде встречу. Он заявил, что после встречи он "намного более уверен" в том, что соглашение об урегулировании между Россией и Украиной будет достигнуто.

Мы также писали, что США по-новому формулируют подход к взаимодействию с Россией, заявил советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, а газета Wall Street Journal пишет, что президент США Дональд Трамп относится к главе РФ Владимиру Путину с уважением.

Однако также стало известно, что президент США все же продлил на год санкции, введенные против России в связи с ситуацией в Украине в 2014, 2018 и 2022 годах.

Отметим, когда 2 апреля Трамп объявил о введении пошлин в отношении 185 стран, в список стран, в отношении которых Штаты ввели пошлин, попал и Казахстан, а Россия и Беларусь – нет. Минфин США позже объяснил отсутствие пошлин в отношении России и Беларуси.