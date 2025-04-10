Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Новый раунд переговоров России и США начался в Стамбуле

Опубликовано:

Флаги России и США
Флаги России и США. Иллюстративное фото: ISerg / Getty Images

В Стамбуле начался новый раунд переговоров представителей США и России. Встреча проходит в здании российского генерального консульства, передает NUR.KZ со ссылкой на "РИА Новости".

В Стамбуле начались переговоры российской и американской делегаций. Встреча проходит в российском генконсульстве, Москву представляет посол в США Александр Дарчиев, Вашингтон - заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер.

К месту переговоров сначала прибыла российская делегация, затем американцы.

Добавим, вчера сообщалось, что этот раунд переговоров РФ и США будет посвящен нормализации работы дипломатических миссий.

Напомним, ранее в конце февраля в Стамбуле прошли переговоры делегаций России и США, где Москва предложила Вашингтону восстановить прямое авиасообщение между странами.

А 18 февраля в Эр-Рияде в Саудовской Аравии прошли переговоры по урегулированию ситуации в Украине. В них приняли участие делегации США, России и Саудовской Аравии.

СМИ писали, что встреча длилась более 4 часов. Российская сторона назвала переговоры "конструктивным, позитивным диалогом". В США отмечали, что одной встречи недостаточно, однако определенного успеха делегациям удалось достичь, в том числе и договориться создать методику с целью принятия мер, необходимых для нормализации работы дипломатических миссий. Подробнее об итогах тех переговоров можно почитать здесь.

Сам Трамп позитивно оценил прошедшую в Эр-Рияде встречу. Он заявил, что после встречи он "намного более уверен" в том, что соглашение об урегулировании между Россией и Украиной будет достигнуто.

Мы также писали, что США по-новому формулируют подход к взаимодействию с Россией, заявил советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, а газета Wall Street Journal пишет, что президент США Дональд Трамп относится к главе РФ Владимиру Путину с уважением.

Однако также стало известно, что президент США все же продлил на год санкции, введенные против России в связи с ситуацией в Украине в 2014, 2018 и 2022 годах.

Отметим, когда 2 апреля Трамп объявил о введении пошлин в отношении 185 стран, в список стран, в отношении которых Штаты ввели пошлин, попал и Казахстан, а Россия и Беларусь – нет. Минфин США позже объяснил отсутствие пошлин в отношении России и Беларуси.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2234657-novyy-raund-peregovorov-rossii-i-ssha-nachalsya-v-stambule/