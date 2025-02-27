Трамп продлил антироссийские санкции на год

Президент США продлил санкции, введенные против России в связи с ситуацией в Украине в 2014, 2018 и 2022 годах, передает NUR.KZ со ссылкой на данные из Федерального реестра.

На официальном сайте реестра был опубликован документ за авторством Исполнительного офиса президента США, из которого следует, что антироссийские санкции, введенные в 2014, 2018 и 2022 годах разными американскими президентами, продлеваются на один год.

"Действия и политика, о которых идет речь в данных указах, продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу интересам национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов", – указано в документе.

Санкции, как следует из документа, вводились в связи с "оккупацией Россией украинского Крыма", "признанием самопровозглашенных ДНР И ЛНР" и рядом других действий. Отмечается, что все эти ограничения "должны оставаться в силе после 6 марта 2025 года".