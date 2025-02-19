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Трамп оценил переговоры России и США в Эр-Рияде

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Дональд Трамп
Дональд Трамп начал брифинг с минуты молчания. Фото: Roberto Schmidt / AFP via Getty Images

Президент США Дональд Трамп назвал «очень хорошими» переговоры российской и американской делегаций в Эр-Рияде, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

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Отвечая на вопросы журналистов, Трамп заявил, что после встречи он «намного более уверен» в том, что соглашение об урегулировании между Россией и Украиной будет достигнуто. Республиканец выразил уверенность, что российская сторона «хочет что-то сделать и остановить дикое варварство».

«Мы хотим закончить это. Это бессмысленная война», — сказал Трамп, вновь заявив, что при нем бои бы не начались.

По мнению президента, военный конфликт можно было бы решить без территориальных потерь еще несколько лет назад.

В то же время республиканец заявил, что его разочаровала позиция Украины, которую не пригласили на переговоры. Президент Владимир Зеленский накануне сказал, что Украина не признает итогов этой встречи, а до этого призывал Запад не вести переговоры без участия Киева. Страны Евросоюза, в свою очередь, подчеркивают, что «долгосрочного мира без Украины и без ЕС быть не может».

«У них [Украины] было три года, чтобы сесть за стол переговоров», — указал Трамп.

Переговоры в Саудовской Аравии прошли 19 февраля, Россию на них представили помощник президента Юрий Ушаков, глава МИДа Сергей Лавров и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Со стороны США во встрече участвовали госсекретарь Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник президента Стив Уиткофф.

Москва и Вашингтон договорились определить команды на высоком уровне для начала работы по урегулированию и «заложить основу для будущего сотрудничества по вопросам взаимного геополитического интереса» и «экономических и инвестиционных возможностей», которые появятся после завершения боевых действий, сообщила пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс.

В Белом доме США встречу назвали «монументальным шагом к миру», положительно ее оценила и российская сторона.

«Разговор был, я считаю, очень полезным. Мы не просто слушали, но и слышали друг друга», — сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2221874-tramp-ocenil-peregovory-rossii-i-ssha-v-er-riyade/