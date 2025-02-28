Россия предложила США восстановить прямое авиасообщение

В Стамбуле прошли переговоры делегаций России и США, где Москва предложила Вашингтону восстановить прямое авиасообщение между странами, передает NUR.KZ со ссылкой на МИД РФ.

Согласно информации Министерства иностранных дел России, российско-американские консультации по вопросам нормализации функционирования дипломатических представительств обеих стран состоялись накануне в Стамбуле.

"В соответствии с поручением глав внешнеполитических ведомств были предметно обсуждены пути преодоления многочисленных "раздражителей", доставшихся в наследство от предыдущих американских администраций. Согласованы совместные шаги по обеспечению беспрепятственного финансирования деятельности дипмиссий России и США на взаимной основе и созданию надлежащих условий для выполнения дипломатами служебных обязанностей", - отмечается в сообщении ведомства.

Вместе с тем на встрече дипломатов затрагивались и вопросы, связанные с дипломатической собственностью России в США в контексте возвращения российской стороне шести объектов недвижимости, незаконно изъятых в период 2016-2018 годы.

"Особо подчеркнута востребованность практических результатов, призванных создать условия для оздоровления двусторонних отношений в интересах народов наших стран. В конкретном плане американской стороне предложено рассмотреть возможность восстановления прямого авиасообщения", - говорится в релизе российского МИДа.

Напомним, 18 февраля в Эр-Рияде в Саудовской Аравии прошли переговоры по урегулированию ситуации в Украине. В них приняли участие делегации США, России и Саудовской Аравии.

СМИ писали, что встреча длилась более 4 часов. Российская сторона назвала переговоры "конструктивным, позитивным диалогом". В США отмечали, что одной встречи недостаточно, однако определенного успеха делегациям удалось достичь, в том числе и договориться создать методику с целью принятия мер, необходимых для нормализации работы дипломатических миссий. Подробнее об итогах тех переговоров можно почитать здесь.

Сам Трамп позитивно оценил прошедшую в Эр-Рияде встречу. Он заявил, что после встречи он "намного более уверен" в том, что соглашение об урегулировании между Россией и Украиной будет достигнуто.

Мы также писали, что США по-новому формулируют подход к взаимодействию с Россией, заявил советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, а газета Wall Street Journal пишет, что президент США Дональд Трамп относится к главе РФ Владимиру Путину с уважением.

Однако накануне стало известно, что президент США все же продлил на год санкции, введенные против России в связи с ситуацией в Украине в 2014, 2018 и 2022 годах.