Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Советник Трампа заявил о пересмотре США подхода к отношениям с Россией

Опубликовано:

Флаги России и США в Женеве
Флаги России и США в Женеве. Фото: Sean Gallup/Getty Images

США по-новому формулируют подход к взаимодействию с Россией, заявил советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Соответствующее заявление Уолтц сделал в эфире одного из американских телеканалов.

"Мы реформулируем то, как мы ведем дела с Россией. Первым шагом стали разговоры президента Трампа с Путиным и с Зеленским, а затем — последовавшие переговоры в Эр-Рияде", — сказал он.

Уолтц добавил, что Соединенные Штаты также по-новому формулируют то, как страна выстраивает партнерство с Украиной в том, что касается экономики и критически важных минералов, чтобы "народ США получил отдачу от громадных инвестиций в страну".

Напомним, накануне Трамп заявил, что на этой неделе в Эр-Рияде пройдет второй этап переговоров России и США по ситуации в Украине, однако в российском МИДе опровергли эту информацию.

Добавим также, что накануне также Зеленский рассказал подробнее о сделке по ресурсам, которую США хотят заключить с Украиной. По словам Зеленского, Трамп в рамках сделки по ископаемым хочет получить от Украины 100% надбавки с оказанной помощи. За каждый доллар помощи Штаты хотят получить два доллара.

Глава Украины подтвердил, что в новом варианте сделки по ископаемым появилась цифра в 500 млрд долларов, о которой ранее писали СМИ.

Помимо этого, отметим, что газета Wall Street Journal, ссылаясь на бывших советников Трампа, написала, что Трамп относится к Путину "с уважением, граничащим с восхищением", а на Зеленского "затаил личную обиду".

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Ситуация в Украине
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2223138-sovetnik-trampa-zayavil-o-peresmotre-ssha-podhoda-k-otnosheniyam-s-rossiey/