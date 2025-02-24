Советник Трампа заявил о пересмотре США подхода к отношениям с Россией

США по-новому формулируют подход к взаимодействию с Россией, заявил советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Соответствующее заявление Уолтц сделал в эфире одного из американских телеканалов.

"Мы реформулируем то, как мы ведем дела с Россией. Первым шагом стали разговоры президента Трампа с Путиным и с Зеленским, а затем — последовавшие переговоры в Эр-Рияде", — сказал он.

Уолтц добавил, что Соединенные Штаты также по-новому формулируют то, как страна выстраивает партнерство с Украиной в том, что касается экономики и критически важных минералов, чтобы "народ США получил отдачу от громадных инвестиций в страну".

Напомним, накануне Трамп заявил, что на этой неделе в Эр-Рияде пройдет второй этап переговоров России и США по ситуации в Украине, однако в российском МИДе опровергли эту информацию.

Добавим также, что накануне также Зеленский рассказал подробнее о сделке по ресурсам, которую США хотят заключить с Украиной. По словам Зеленского, Трамп в рамках сделки по ископаемым хочет получить от Украины 100% надбавки с оказанной помощи. За каждый доллар помощи Штаты хотят получить два доллара.

Глава Украины подтвердил, что в новом варианте сделки по ископаемым появилась цифра в 500 млрд долларов, о которой ранее писали СМИ.

Помимо этого, отметим, что газета Wall Street Journal, ссылаясь на бывших советников Трампа, написала, что Трамп относится к Путину "с уважением, граничащим с восхищением", а на Зеленского "затаил личную обиду".