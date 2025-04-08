СМИ узнали дату нового раунда переговоров России и США

Следующая встреча делегаций России и США запланирована в Стамбуле на 10 апреля. Переговоры будут посвящены нормализации работы дипломатических миссий, передает NUR.KZ со ссылкой на "РИА Новости".

Издание со ссылкой на осведомленный источник сообщает, что новый раунд переговоров между российской и американской делегациями запланирован на 10 апреля в Стамбуле.

В МИД РФ представителям издания сообщили, что российскую делегацию на предстоящих консультациях с США в Стамбуле представит посол Александр Дарчиев, а американскую - заместитель помощника госсекретаря Соната Коултер. Остальные участники - также представители внешнеполитических ведомств России и Соединенных Штатов.

В ведомстве уточнили, что второй раунд переговоров будет посвящен нормализации функционирования дипломатических миссий двух стран.

Напомним, ранее в конце февраля в Стамбуле прошли переговоры делегаций России и США, где Москва предложила Вашингтону восстановить прямое авиасообщение между странами.

А 18 февраля в Эр-Рияде в Саудовской Аравии прошли переговоры по урегулированию ситуации в Украине. В них приняли участие делегации США, России и Саудовской Аравии.

СМИ писали, что встреча длилась более 4 часов. Российская сторона назвала переговоры "конструктивным, позитивным диалогом". В США отмечали, что одной встречи недостаточно, однако определенного успеха делегациям удалось достичь, в том числе и договориться создать методику с целью принятия мер, необходимых для нормализации работы дипломатических миссий. Подробнее об итогах тех переговоров можно почитать здесь.

Сам Трамп позитивно оценил прошедшую в Эр-Рияде встречу. Он заявил, что после встречи он "намного более уверен" в том, что соглашение об урегулировании между Россией и Украиной будет достигнуто.

Мы также писали, что США по-новому формулируют подход к взаимодействию с Россией, заявил советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, а газета Wall Street Journal пишет, что президент США Дональд Трамп относится к главе РФ Владимиру Путину с уважением.

Однако также стало известно, что президент США все же продлил на год санкции, введенные против России в связи с ситуацией в Украине в 2014, 2018 и 2022 годах.

Отметим, что при этом, когда 2 апреля Трамп объявил о введении пошлин в отношении 185 стран, в список стран, в отношении которых Штаты ввели пошлин, попал и Казахстан, при этом России и Беларуси в списке нет.

Минфин США объяснил отсутствие пошлин в отношении России и Беларуси тем, что США с ними не торгуют, хотя СМИ отмечают, что ранее Управление торгового представительства США сообщало об объеме товарооборота США с Россией в 2024 году в 3,5 миллиарда долларов.