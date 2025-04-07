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NYP: Илон Маск поссорился с советником Трампа из-за введенных пошлин

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Дональд Трамп пен Илон Маск
Дональд Трамп пен Илон Маск. Фото: Brandon Bell/Getty Images

Миллиардер Илон Маск и главный торговый советник Белого дома Питер Наварро повздорили из-за расхождений во мнении относительно введения пошлин, передает NUR.KZ со ссылкой на New York Post.

Наварро в интервью одному из телеканалов раскритиковал позицию Трампа относительно пошлин - миллиардер выступал против введения высоких тарифов на импорт из Европы. Наварро заявил, что "Маск заботится только о своих интересах".

"Илон, когда он на своей территории в DOGE, великолепен, но мы понимаем, что здесь происходит. Илон продает автомобили. Он просто защищает свои собственные интересы", — считает Наварро.

Он добавил, что цепочка поставок Tesla Маска явно подвергнется сильному удару от тарифного режима. Хотя автомобили Tesla производятся на заводах в Техасе, большую часть запчастей они получают из Китая, Мексики, Японии, Тайваня и других стран, заявил советник Трампа.

При этом по словам Наварро, он не намерен ссориться с Маском, однако "простые американцы должны понимать, что происходит".

Издание напомнило, что в субботу Маск публично обрушился с критикой на Наварро, старшего советника Белого дома по торговле и производству, которого считают одним из главных сторонников масштабных пошлин, объявленных Трампом.

"Степень доктора экономики в Гарварде - это плохо, а не хорошо. Это приводит к проблеме с эго/мозгами", - написал Маск в ответ на пост пользователя, расхвалившего объяснения торгового советника по поводу тарифов.

В некоторых своих ответах и комментариях Маск выразил желание, чтобы администрация Трампа смягчила тарифы против Европы.

"В конце концов, я надеюсь, что все придут к соглашению, что и Европа, и США, на мой взгляд, в идеале должны перейти к ситуации с нулевыми тарифами, фактически создав зону свободной торговли между Европой и Северной Америкой", — сказал Маск во время видеоконференции на съезде во Флоренции итальянской правой правящей Лиги.

В Белом доме пока никак не отреагировали на заявления Маска.

Напомним, 2 апреля (в ночь на 3 апреля по времени Астаны), выступая на пресс-конференции в Белом доме, Трамп объявил о введении пошлин в отношении 185 стран. Тарифы составили от 10 до 50 процентов.

В список стран, в отношении которых Штаты ввели пошлин, попал и Казахстан, при этом России и Беларуси в списке нет.

Минфин США объяснил отсутствие пошлин в отношении России и Беларуси тем, что США с ними не торгуют, хотя СМИ отмечают, что ранее Управление торгового представительства США сообщало об объеме товарооборота США с Россией в 2024 году в 3,5 миллиарда долларов.

Отметим, что Трамп наложил торговые пошлины даже на необитаемые острова с пингвинами.

Новые тарифы Трампа начнут действовать со следующей недели. Мировые лидеры уже отреагировали на решение Трампа. Глава Еврокомиссии заявила, что Европа готова ответить, и призвала США перейти от конфронтации к переговорам. А Китай заявил о намерении ввести контрмеры.

Сам глава США заявил, что таким образом он "наконец-то ставит Америку на первое место".

После министерство торговли и интеграции Казахстана опубликовало заявление касательно введения США новых таможенных пошлин на ряд товаров.

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Дональд Трамп
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2233596-nyp-ilon-mask-possorilsya-s-sovetnikom-trampa-iz-za-vvedennyh-poshlin/