"Весь мир нас обманывал": США объяснили пошлины Трампа против необитаемых островов

Министр торговли США Говард Латник в интервью CBS News объяснил, зачем Дональд Трамп ввел пошлины против островов, на которых не живут люди, а лишь обитают пингвины.

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Латник выступил в защиту объявленных Трампом пошлин, заявив, что эта политика поможет защитить американские заводы и "восстановить мощь Соединенных Штатов Америки".

Министр торговли США также заявил, что "остальной мир обманывал нас все эти годы", добавив, что "президент Трамп больше этого терпеть не собирается".

"Это момент, когда Соединенные Штаты берут себя в руки, и Дональд Трамп говорил об этом всю свою жизнь. Это повестка дня Дональда Трампа, и мы все здесь, чтобы помочь ему ее осуществить", - сказал Латник.

РБК отмечает, что в интервью глава Минторговли США пояснил, что необитаемые острова Херд и Макдональд были включены в список территорий, попадающих под введенные Трампом взаимные пошлины для того, чтобы другие страны не могли использовать их как лазейку.

Латник объяснил, что администрация Трампа не может исключить ни одну страну из списка на случай, если другие страны попытаются осуществлять поставки через этот регион, чтобы избежать пошлин.

"[Трамп] сказал: «Послушайте, я не могу допустить, чтобы какая-либо часть мира стала местом, через которую Китай или другие страны могли бы осуществлять поставки. Таким образом, он ликвидировал эти нелепые лазейки", — сказал Латник.

Ранее уже сообщалось, что острова Херд и Макдональд необитаемы и не являются государствами. Они принадлежат Австралии, против которой Трамп также ввел пошлины.

В Белом доме ранее заявляли, что острова были включены в список потому, что они являются австралийской территорией.

Напомним, 2 апреля (в ночь на 3 апреля по времени Астаны), выступая на пресс-конференции в Белом доме, Трамп объявил о введении пошлин в отношении 185 стран. Тарифы составили от 10 до 50 процентов.

В список стран, в отношении которых Штаты ввели пошлин, попал и Казахстан, при этом России и Беларуси в списке нет.

Минфин США объяснил отсутствие пошлин в отношении России и Беларуси тем, что США с ними не торгуют, хотя СМИ отмечают, что ранее Управление торгового представительства США сообщало об объеме товарооборота США с Россией в 2024 году в 3,5 миллиарда долларов.

Новые тарифы Трампа начнут действовать со следующей недели. Мировые лидеры уже отреагировали на решение Трампа. Глава Еврокомиссии заявила, что Европа готова ответить, и призвала США перейти от конфронтации к переговорам. А Китай заявил о намерении ввести контрмеры.

Сам глава США заявил, что таким образом он "наконец-то ставит Америку на первое место".

После министерство торговли и интеграции Казахстана опубликовало заявление касательно введения США новых таможенных пошлин на ряд товаров.

К слову, против тарифов выступил сторонник Трампа, миллиардер Илон Маск. Из-за несогласия с пошлинами он повздорил с советником Белого дома Наварро.