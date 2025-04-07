Взгляды американцев на Украину и НАТО резко разделились

Газета The Wall Street Journal провела собственный опрос, чтобы узнать мнение американцев о проводимой Трампом политике. Взгляды демократов и республиканцев сильно разнятся.

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Как отмечает издание, разногласия между двумя политическими партиями по поводу внешней политики США "переросли в пропасть".

Отмечается, что республиканцы поддерживают более изоляционистский взгляд на роль Америки в мировом порядке, тогда как демократы выступают за участие США в мировых альянсах.

Согласно результатам нового опроса WSJ, 83% демократов поддержали продолжение финансовой помощи США Украине для ее защиты от России, в то время как 79% республиканцев выступили против. В течение 2023 и 2024 годов опрос Journal показал, что демократы все чаще говорили, что США необходимо сделать больше для поддержки Украины, в то время как республиканцы говорили, что США и так делают слишком много.

Среди всех избирателей, принявших участие в новом опросе, 49% поддержали продолжение помощи Украине, а 44% выступили против.

Около 62% избирателей заявили, что постоянные размышления Трампа о расширении территории США за счет включения Гренландии и Канады представляют собой плохую идею. Только 25% поддержали Трампа, заявив, что это укрепило бы экономику и нацбезопасность США.

Среди республиканцев 51% назвали комментарии Трампа о территориальном расширении хорошей идеей, а 28% выступили против.

"В целом результаты опроса совпали с позициями лидеров партий. Бывший президент Джо Байден и демократы решительно поддержали оборону Украины, часто заявляя, что США будут делать это "столько, сколько потребуется".

После прихода к власти Трамп, вице-президент Вэнс и их союзники стали проявлять меньший интерес к тяжелому положению Киева, решив выступить посредником в прекращении войны с Россией вместо того, чтобы оказывать дальнейшую помощь Украине в ее обороне", - отмечается в материале.

Еще одной темой опроса стало участие США в НАТО: за то, чтобы США и дальше оставались в НАТО, проголосовали 81% демократов и всего 31% республиканцев.

Говоря о политике Трампа, незначительное большинство американцев поддержало сокращение помощи иностранным государствам: 51% против 45%. Опять же, результаты резко разделились по партийной принадлежности: 92% республиканцев поддержали сокращения, а 85% демократов выступили против.

Отмечается, что опрос проводился среди 1500 зарегистрированных избирателей по телефону с 27 марта по 1 апреля, при этом некоторые респонденты отвечали с помощью текстовых сообщений или проходили опрос онлайн. Погрешность для полной выборки составила плюс-минус 2,5 процентных пункта.

Напомним, в начале апреля представитель Демократической партии США Кори Букер побил рекорд США, выступив в сенате с речью, которая продолжалась 25 часов и 4 минуты - во время своего выступления он критиковал действующего президента страны Дональда Трампа и его администрацию, в том числе по вопросам внешней политики страны.

А накануне тысячи американцев вышли на акцию протеста против политики администрации Дональда Трампа и против действий его советника Илона Маска. Организаторы протестов "Руки прочь!" требуют "положить конец этому захвату власти миллиардерами".

Позже стало известно, что член палаты представителей США от демократической партии, конгрессмен Эл Грин анонсировал подачу иска об импичменте Трампа.