"Руки прочь!": Масштабные протесты против Трампа и Маска проходят в США (видео)

В субботу тысячи американцев вышли на акцию протеста против политики администрации Дональда Трампа и против действий его советника Илона Маска, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

Как пишет издание, в субботу миллионы людей приняли участие в протестах против президента Дональда Трампа и Илона Маска во всех 50 штатах страны и ​​по всему миру, организованных продемократическим движением.

Отмечается, что планируется провести более 1400 демонстраций во всех 50 штатах и в округе Колумбия. Протесты под лозунгом Hands Off! ("Руки прочь!") являются ответом на то, что активисты называют "враждебным захватом власти".

Акции проходят у зданий законодательных собраний штатов, федеральных учреждений, офисов конгрессменов и городских администраций, везде, где американцы "могут быть услышаны".

Организаторы протестов "Руки прочь!" требуют "положить конец этому захвату власти миллиардерами".

"Независимо от того, мобилизованы ли вы атаками на нашу демократию, сокращением рабочих мест, вторжением в личную жизнь или нападением на наши услуги - этот момент для вас", - говорится в листовках мероприятия. "Мы намереваемся создать массовое, видимое, общенациональное неприятие этого кризиса".

Сообщается, что для участия в акциях против Трампа (на момент публикации материала) уже зарегистрировались свыше 600 тыс. человек.

Организаторы заявляют, что у них несколько требований: "положить конец захвату власти миллиардерами и безудержной коррупции в администрации Трампа; положить конец сокращению федерального финансирования Medicaid, социального обеспечения и других программ, на которые полагаются трудящиеся; и положить конец нападениям на иммигрантов, трансгендеров и другие сообщества".

В Белом доме эти протесты пока никак не комментируют.

По данным издания, во время акции протеста "Руки прочь!" в Вашингтоне несколько представителей вышли на трибуну, чтобы высказаться об администрации Трампа, включая представителя Демократической партии Джейми Раскина, который заявил, что у президента, который проводит "политику Муссолини и экономику Герберта Гувера", нет будущего.

"Наши основатели написали Конституцию, которая не начинается со слов "Мы, диктаторы", в преамбуле говорится "Мы, народ", - сказал Раскин перед многотысячной толпой, собравшейся у Монумента Вашингтона и державшей плакаты с осуждением администрации. "Ни один нормальный человек не хочет диктатора, который разрушает экономику и знает цену всему и не ценит ничего".

Участники митинга съехались со всей страны, чтобы продемонстрировать силу в столице страны в связи с обеспокоенностью политикой администрации. Демонстранты на Национальной аллее скандировали: "Эй, Трамп должен уйти", держа плакаты с надписями "Защитите нашу Конституцию" и "Руки прочь от наших прав".

Представитель Флориды Максвелл Фрост также выступил с речью, призвав людей к действиям: протестам, пожертвованиям в фонды взаимопомощи, участию в акциях по управлению и сосредоточению внимания на законодательных стратегиях.

"На протяжении всей истории человечества авторитарные правители никогда не были удовлетворены имеющейся у них властью, поэтому они проверяли границы, переходили границы, нарушали закон, а затем смотрели на общественность, чтобы понять, тихая она или шумная", - сказал Фрост.

В Лос-Анджелесе протестующие прошли по кольцевому маршруту протяженностью 1 милю к зданию мэрии, скандируя "Власть народу" и держа в руках плакаты с надписями вроде "Руки прочь от образования" и "Сопротивляйтесь, сопротивляйтесь".