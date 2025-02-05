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Как торговая война Китая и США может отразиться на Казахстане, рассказали в Минторге

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Доллары лежат на фоне флагов США и Китая
Флаги США и Китая. Иллюстративное фото: pexels.com

Вице-министр торговли и интеграции Кайрат Торебаев в кулуарах мажилиса рассказал, как торговая война между США и КНР может отразиться на Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались, просчитывали ли в министерстве риски для Казахстана в ситуации вокруг США и КНР, которые некоторые уже прозвали новой торговой войной.

"Есть определенные опасения, что торговая война будет разворачиваться. Эти сценарии мы просчитывали.

Был вопрос о засилье китайских товаров в связи с тем, что закроется американский рынок. Ответ такой: Китай производит очень большое количество различных товаров, и спрос на китайские товары в Америке отличается от спроса в Казахстане. То есть предпочтения отличаются. Поэтому засилья не ожидается", - заявил Торебаев.

Он же прокомментировал возможность снижения цен на товары из КНР в случае, если будет закрыт рынок США.

"В Китае очень много предприятий, некоторые предприятия работают исключительно на американский рынок, где покупательская способность гораздо выше, чем в Казахстане. Там другого характера товары пользуются спросом.

И перераспределение таких товаров на казахстанский рынок достаточно сложно, потому что они должны проходить новую сертификацию, новую регистрацию в Казахстане.

Есть определенные барьеры, которые необходимо будет, во-первых, преодолеть китайским производителям. И, во-вторых, будет ли спрос на такие товары в Казахстане - тоже вопрос", - заявил вице-министр.

Напомним, вчера, 4 февраля, Министерство финансов Китая заявило о введении новых пошлин на ряд товаров из США. Так, с 10 февраля Китай вводит 15% тарифы на импорт угля и сжиженного природного газа из США и 10% на сырую нефть, сельскохозяйственное оборудование и некоторые автомобили. Отмечается, что решение принято на фоне вступления в силу новых тарифов для китайских товаров в Штатах.

До этого в США объявили о введении торговых пошлин на товары из Канады, Китая и Мексики. Пресс-секретарь Трампа Каролин Левитт сообщила, что пошлины для Канады и Мексики составят 25%, а для Китая - 10%.

После чего в Китае заявили, что выступают решительно против новых пошлин и пообещали соответствующие контрмеры для решительной защиты собственных прав и интересов. В Минторговли заявили, что Пекин подаст иск во Всемирную торговую организацию.

Русская служба Би-Би-Си отмечала, что во время своего первого срока на посту президента Дональд Трамп ввел таможенные пошлины на ряд товаров из Китая, что в итоге привело к торговой войне. Тарифы сохранились и при следующем президенте США Джо Байдене.

Стоит отметить, что Мексика и Канада договорились с Трампом отсрочить действие тарифов на месяц.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2218097-kak-torgovaya-voyna-kitaya-i-ssha-mozhet-otrazitsya-na-kazahstane-rasskazali-v-mintorgovli/