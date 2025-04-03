Почему США вводят торговые пошлины для Казахстана

США начали "торговую войну" со многими странами мира. Под удар попал и Казахстан, для которого введут пошлины в 27%. Они стали ответом на ограничения в отношении Америки. Подробности читайте на NUR.KZ.

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Президент США Дональд Трамп 2 апреля объявил о начале "торговой войны" против других стран, которые, по его мнению, наживаются на Соединенных Штатах. Он назвал это "Днем освобождения Америки от нахлебников".

Под "войной" американский президент имеет в виду введение торговых пошлин на импорт из разных стран. Под "удар" попали порядка 180 стран, в том числе и Казахстан, которому подготовили тариф сразу в 27%.

Примечательно, что это намного больше, чем у некоторых соседей. Так, например, в большинстве стран бывшего СССР эта ставка составила всего 10%, что является, по мнению Трампа, "базовым тарифом" для стран, которые "честно торгуют" с США.

Среди стран Содружества независимых государств (СНГ) отличились лишь Казахстан с 27% и Молдова, к которой хотят применить торговую пошлину в размере 31%. Почему именно эти две страны попали под жесткий удар?

Как отмечают авторы Telegram-канала "Комментарий", все дело в пошлинах, которые эти страны в свое время ввели для Соединенных Штатов Америки.

Узбекистан, Кыргызстан, Армения, Азербайджан, Туркменистан, Таджикистан – все применяют 10% пошлины на американские товары, и США решили ответить тем же. В Казахстане действует ставка в 54%, а в Молдове – 61%. И к ним применят иной подход.

На фоне их действующих тарифов США планирует установить специальные взаимные импортные пошлины – они в два раза ниже тех, что установили эти страны, то есть 27% и 31% соответственно.

При этом, как сообщает CBS News, США планируют установить такие же "взаимные" тарифы, которые будут применяться к импорту из 90 стран.

То есть, если у Китая действует пошлина в размере 68%, то в ответ ему установят 34%. У Вьетнама тариф составляет 90%, поэтому для него вводится пошлина в 46%. Примечательно, что для Европейского союза тариф составит 20%.

При этом в списке "целей" нет, например, России и Беларуси. Это объясняется тем, что Соединенные Штаты не торгуют с Россией и Беларусью, поскольку те находятся под санкциями.

Ожидается, что "зеркальные" тарифы для стран начнут действовать с 9 апреля. При этом вводимые пошлины будут дополнять уже существующие сборы.

Интересно, что в списке стран, которые попадают под "удар" Трампа, оказались даже необитаемые острова Херд и Макдональд, где живут только пингвины, тюлени и некоторые другие представители животного мира.

Отметим, что президент США ранее объяснил свое решение ввести тарифы на все импортные товары тем, что защищает интересы Америки.

Между тем, ранее Дональд Трамп также подписал указ о введении 25% пошлины на импорт всех автомобилей, которые не производятся в США. Кроме того, он пригрозил еще более жесткими пошлинами Евросоюзу и Канаде, если они будут сотрудничать с целью "нанести экономический ущерб США".

В феврале 2025 года США также ввели повышенные пошлины в отношении Китая, однако тот сразу пригрозил подать иск против США во Всемирную торговую организацию, что Пекин и сделал в начале марта.