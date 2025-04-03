Что экспортирует Казахстан в США и чем стране грозят пошлины Трампа, объяснили аналитики

Казахстан оказался в числе стран, в отношении которых Трамп ввел пошлины. Что наша страна экспортирует в Штаты и как на экономике скажутся пошлины, рассказали эксперты Telegram-канала Tengenomika.

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Как отмечают аналитики, после заявления Дональда Трампа о введении новых тарифов доллар ослаб, а цены на нефть снизились. Стоимость американской марки WTI уменьшилась на 0,27%, европейской Brent — на 0,59%.

"Участники рынка связывают это с опасениями, что торговая политика Трампа замедлит развитие глобальной экономики, что приведет к падению спроса на сырье", - пишут авторы канала.

Казахстанский экспорт тоже оказался в зоне риска.

По данным авторов канала, в 2024 году Казахстан экспортировал в США товаров на 2 млрд долларов, включая:

нефть (1,1 млрд),

уран (322,9 млн),

серебро (239,9 млн).

Наша страна также поставляет в США ферросплавы и тантал.

При этом импорт из США составил 2,1 млрд долларов, из них:

легковые автомобили (322,7 млн),

самолеты и детали (93,4 млн),

медицинские устройства (38,7 млн).

"Введение данной меры (пошлин - прим. ред.) приведет к тому, что ключевые казахстанские экспортные статьи (уран, серебро, ферросплавы, тантал) окажутся под давлением значительной пошлины. Уровень ставки серьезно повлияет на конкуренцию и вытеснит с рынка.

Текущие шаги США - это демонтаж прежней системы глобальной торговли. ВТО теряет авторитет, а правила больше не универсальны - они зависят от текущей политической воли", - поясняют эксперты.

Отмечается, что казахстанскому Минторговли предстоит большая работа по переговорам с американским правительством "по обсуждению изменений правил игры".

Напомним, накануне Трамп объявил о начале "торговой войны" против других стран, которые, по его мнению, наживаются на Соединенных Штатах. Он назвал это "Днем освобождения Америки от нахлебников".

Под "войной" американский президент имеет в виду введение торговых пошлин на импорт из разных стран. Под "удар" попали порядка 180 стран, в том числе и Казахстан, которому подготовили тариф сразу в 27%.

При этом России и Беларуси в этом списке нет. Почему так произошло, объяснил глава Минфина.

По словам Трампа, базовая пошлина в 10% начнет действовать с 5 апреля, а "зеркальные" тарифы для ряда стран — с 9-го.

Ранее эксперты объяснили, почему США вводят торговые пошлины против Казахстана и как новые пошлины от Трампа могут повлиять на цены в Казахстане.