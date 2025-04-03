Финансы

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Что экспортирует Казахстан в США и чем стране грозят пошлины Трампа, объяснили аналитики

Опубликовано:

Кассир пересчитывает тенге и доллары
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Казахстан оказался в числе стран, в отношении которых Трамп ввел пошлины. Что наша страна экспортирует в Штаты и как на экономике скажутся пошлины, рассказали эксперты Telegram-канала Tengenomika.

Свежая публикация по теме:
Китай пообещал ввести контрмеры в ответ на новые торговые пошлины США

Как отмечают аналитики, после заявления Дональда Трампа о введении новых тарифов доллар ослаб, а цены на нефть снизились. Стоимость американской марки WTI уменьшилась на 0,27%, европейской Brent — на 0,59%.

"Участники рынка связывают это с опасениями, что торговая политика Трампа замедлит развитие глобальной экономики, что приведет к падению спроса на сырье", - пишут авторы канала.

Казахстанский экспорт тоже оказался в зоне риска.

По данным авторов канала, в 2024 году Казахстан экспортировал в США товаров на 2 млрд долларов, включая:

  • нефть (1,1 млрд),
  • уран (322,9 млн),
  • серебро (239,9 млн).

Наша страна также поставляет в США ферросплавы и тантал.

При этом импорт из США составил 2,1 млрд долларов, из них:

  • легковые автомобили (322,7 млн),
  • самолеты и детали (93,4 млн),
  • медицинские устройства (38,7 млн).

"Введение данной меры (пошлин - прим. ред.) приведет к тому, что ключевые казахстанские экспортные статьи (уран, серебро, ферросплавы, тантал) окажутся под давлением значительной пошлины. Уровень ставки серьезно повлияет на конкуренцию и вытеснит с рынка.

Текущие шаги США - это демонтаж прежней системы глобальной торговли. ВТО теряет авторитет, а правила больше не универсальны - они зависят от текущей политической воли", - поясняют эксперты.

Отмечается, что казахстанскому Минторговли предстоит большая работа по переговорам с американским правительством "по обсуждению изменений правил игры".

Напомним, накануне Трамп объявил о начале "торговой войны" против других стран, которые, по его мнению, наживаются на Соединенных Штатах. Он назвал это "Днем освобождения Америки от нахлебников".

Под "войной" американский президент имеет в виду введение торговых пошлин на импорт из разных стран. Под "удар" попали порядка 180 стран, в том числе и Казахстан, которому подготовили тариф сразу в 27%.

При этом России и Беларуси в этом списке нет. Почему так произошло, объяснил глава Минфина.

По словам Трампа, базовая пошлина в 10% начнет действовать с 5 апреля, а "зеркальные" тарифы для ряда стран — с 9-го.

Ранее эксперты объяснили, почему США вводят торговые пошлины против Казахстана и как новые пошлины от Трампа могут повлиять на цены в Казахстане.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Дональд Трамп
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2232698-chto-eksportiruet-kazahstan-v-ssha-i-chem-strane-grozyat-poshliny-trampa-obyasnili-analitiki/