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"День освобождения" Америки. Чего ждать от объявления Трампа о торговой войне 2 апреля

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Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: Annabelle Gordon for The Washington Post via Getty Images

Дональд Трамп готовится к главному событию своего второго президентского срока: в среду вечером он объявит торговую войну всему миру. Трамп рассчитывает, что новые масштабные тарифы против всех торговых партнеров США помогут "возродить величие Америки". Экономисты в один голос говорят, что хуже будет всем, и прежде всего - американцам.

Трамп облагал импортными налогами разные страны и товары и в первый срок, и в начале второго. Но это были мелочи по сравнению с тем, что он планирует озвучить в Розовом саду Белого дома на мероприятии, которое он сам называет "День освобождения" Америки от нахлебников.

Трамп введет импортные пошлины против всех стран, у которых тарифы на американские товары выше. Поэтому он называет их "ответными" и говорит, что они восстановят справедливость в торговле. Команда Трампа готовила эти тарифы с момента его возвращения в Белый дом в январе.

Что именно объявит Трамп, держится в секрете. Он говорил и о ковровой бомбардировке всех стран единым тарифом, и о точечном подходе. Вдобавок к страновым планировались еще и секторальные пошлины.

Точный масштаб разрушений мы узнаем только после вечернего объявления. Однако уже ясно, что авторы торговой войны рассчитывают на тектонические сдвиги - они даже отложили выступление Трампа на час, чтобы дождаться закрытия торгов на американских финансовых рынках.

Трамп выступит в Вашингтоне в 16:00 по местному времени, а значит, Европа - главный торговый партнер крупнейшей в мире американской экономики - узнает о своей судьбе ближе к полуночи по европейскому времени.

Сегодня же выяснится судьба тарифной войны Трампа с ближайшими соседями США - Канадой и Мексикой. В марте он ввел против них пошлины, но тут же отложил - до 2 апреля.

Если они вернутся, то Трамп разрушит единое таможенное пространство в Северной Америке и нарушит собственный же договор USMCA с соседями, заключенный в первый заезд в Белый дом. Канаде и Мексике это грозит экономическим спадом, Америке - ростом цен и дефицитом товаров.

Если в первый срок Трамп в основном вел торговые бои с Китаем, то на этот раз помимо главного соперника он нацелился и на всех главных друзей. Крупнейшей целью сегодняшнего залпа рискует стать Европа.

Европейцы подготовились на этот раз серьезнее, но их экономика уязвимее - она растет медленнее американской и ослаблена войной России против Украины. То же касается всех остальных стран - их ущерб от торговой войны Трампа будет существенным.

На это и рассчитывает Трамп. Его администрация примерно так объясняет суть новых тарифов. Америка выставит всем торговым партнерам счет за нечестную конкуренцию. А потом начнет торговаться с каждым отдельно. От сговорчивости партнера будет зависеть окончательный размер тарифа.

"Трампу нравятся тарифы"

Трамп считает, что и враги, и союзники США наживаются на Америке, если продают ей больше товаров, чем покупают у нее. Пошлины ограничат такой импорт и поддержат американского производителя, а доход наполнит казну и позволит снизить налоги, чтобы подстегнуть экономический рост, уверены он и его соратники.

Экономисты говорят, что это - архаичный подход к экономике торговли, доказавший свою несостоятельность еще в Великую депрессию 1930-х годов. Они указывают на то, что Америка торгует не только товарами, но и услугами, особенно цифровыми, и тут баланс зачастую в ее пользу, поэтому все честно.

Более того, пошлины - это налог на потребление импортных товаров. Заплатят его американцы, в результате чего вырастут цены, экономика притормозит, и жить станет тяжелее. А сборы в казну от пошлин, как показал первый срок Трампа, почти целиком уходят на субсидии местным фермерам и промышленникам, пострадавшим от ответных пошлин торговых партнеров Америки.

"Американские тарифы вводятся потому, что президенту Трампу нравятся тарифы", - уверен Дэвид Хениг, эксперт по международной торговле из британского исследовательского центра ECIPE, представлявший Британию на торговых переговорах с США в первый срок Трампа.

"В тарифах нет никакой экономической логики. Есть масса заявленных причин, от поддержки промышленности США и сокращения торгового дефицита, до повышения доходов бюджета. Ни одна из них не является убедительной", - пишет он.

Но для Трампа 2.0 тарифы - не только и не столько способ восстановить экономическую "справедливость" и наполнить казну. Они позволяют ему укрепить собственную власть в стране, поскольку он вводит их указами в обход Конгресса, несмотря на эпохальную значимость для экономического и финансового положения страны. И они же дают рычаги давления на международной арене.

Если в прошлый раз Трамп пытался тарифами снять торговые барьеры для американских товаров в Европе и Китае, то на этот раз он не гнушается использовать их для достижения политических целей.

Трамп хочет заставить союзников тратить больше на оборону. Он требует отдать ему территории - Гренландию и Канаду. Он недоволен европейским регулированием крупного американского бизнеса, которым владеют его спонсоры вроде Илона Маска и Марка Цукерберга, и хочет вернуть в США центр прибыли американских компаний, предпочитающих платить налоги с неамериканских доходов в офшорной Ирландии.

Все это и будет предметом агрессивных переговоров со всеми странами мира о снятии торговых барьеров для доступа на самый богатый в мире американский рынок — но уже после введения пошлин против них 2 апреля.

Торговые партнеры США рассчитывают, что Трамп заключит с каждым из них сделку, и в итоге обойдется малой кровью. Дэвид Хениг из ECIPE напоминает, что Трамп уже заключал такие сделки, но это не останавливало его от введения новых пошлин в нарушение договоренностей.

"Трамп до сих пор не хотел сделок. Он хочет тарифов", - предупреждает Хениг.

Дональд Трамп
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2232576-den-osvobozhdeniya-ameriki-chego-zhdat-ot-obyavleniya-trampa-o-torgovoy-voyne-2-aprelya/

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