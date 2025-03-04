По вступлению в силу новых тарифов на импорт в США товаров из Канады, премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о введении со вторника, 4 марта, ответных пошлин на товары из США в размере 25%.

Как сообщает The Guardian, Трюдо заявил, что Канада вводит ответные пошлины в 25% на товары из США стоимостью 30 млрд канадских долларов (20,7 млрд долларов США).

Если тарифы Трампа останутся в силе в течение 21 дня, пошлины будут введены на американские товары на сумму еще 125 млрд канадских долларов (86,2 млрд долларов США).

"Наши тарифы останутся в силе до тех пор, пока торговые санкции США не будут отменены, и если тарифы США не будут отменены, мы ведем активные и постоянные переговоры с провинциями и территориями о принятии ряда нетарифных мер", - цитирует Трюдо CNBC.

Напомним, 1 февраля США объявили о введении торговых пошлин на товары из Канады, Китая и Мексики. Пресс-секретарь Трампа Каролин Левитт сообщила, что пошлины для Канады и Мексики составят 25%, а для Китая - 10%.

В ответ на это Канада и Мексика заявили о введении ответных пошлин и принятии нетарифных мер, в том числе связанных с энергоресурсами и критически важными материалами. А в Китае обещали подать иск против США во Всемирную торговую организацию.

Русская служба Би-Би-Си отмечала, что во время своего первого срока на посту президента Трамп также ввел таможенные пошлины на ряд товаров из Китая, что в итоге привело к торговой войне. Тарифы сохранились и при Байдене.

Стоит отметить, что Мексика и Канада договорились с Трампом отсрочить действие тарифов на месяц. А вот КНР уже ввела ответные тарифы на импорт угля, сжиженного природного газа, сырой нефти, сельхозоборудования и некоторых автомобилей.

Позже Дональд Трамп анонсировал введение новых 25-процентных пошлин на импорт стали и алюминия в США со всего мира, включая крупных торговых партнеров.

Ранее Русская служба BBC сообщала, что собой представляют тарифы Дональда Трампа, зачем они нужны, и помогут ли они сделать Америку великой.