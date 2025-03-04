Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Канада вводит ответные пошлины в 25% на товары из США

Опубликовано:

Флаг Канады
Иллюстративное фото: pexels.com

По вступлению в силу новых тарифов на импорт в США товаров из Канады, премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о введении со вторника, 4 марта, ответных пошлин на товары из США в размере 25%.

Как сообщает The Guardian, Трюдо заявил, что Канада вводит ответные пошлины в 25% на товары из США стоимостью 30 млрд канадских долларов (20,7 млрд долларов США).

Если тарифы Трампа останутся в силе в течение 21 дня, пошлины будут введены на американские товары на сумму еще 125 млрд канадских долларов (86,2 млрд долларов США).

"Наши тарифы останутся в силе до тех пор, пока торговые санкции США не будут отменены, и если тарифы США не будут отменены, мы ведем активные и постоянные переговоры с провинциями и территориями о принятии ряда нетарифных мер", - цитирует Трюдо CNBC.

Напомним, 1 февраля США объявили о введении торговых пошлин на товары из Канады, Китая и Мексики. Пресс-секретарь Трампа Каролин Левитт сообщила, что пошлины для Канады и Мексики составят 25%, а для Китая - 10%.

В ответ на это Канада и Мексика заявили о введении ответных пошлин и принятии нетарифных мер, в том числе связанных с энергоресурсами и критически важными материалами. А в Китае обещали подать иск против США во Всемирную торговую организацию.

Русская служба Би-Би-Си отмечала, что во время своего первого срока на посту президента Трамп также ввел таможенные пошлины на ряд товаров из Китая, что в итоге привело к торговой войне. Тарифы сохранились и при Байдене.

Стоит отметить, что Мексика и Канада договорились с Трампом отсрочить действие тарифов на месяц. А вот КНР уже ввела ответные тарифы на импорт угля, сжиженного природного газа, сырой нефти, сельхозоборудования и некоторых автомобилей.

Позже Дональд Трамп анонсировал введение новых 25-процентных пошлин на импорт стали и алюминия в США со всего мира, включая крупных торговых партнеров.

Ранее Русская служба BBC сообщала, что собой представляют тарифы Дональда Трампа, зачем они нужны, и помогут ли они сделать Америку великой.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2225351-kanada-vvodit-otvetnye-poshliny-v-25-na-tovary-iz-ssha/