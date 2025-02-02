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Китай подает иск в ВТО, Мексика воспользуется "планом Б": как страны отреагировали на ввод пошлин США

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Маленький флаг США на 20-долларовой купюре
Доллары. Иллюстративное фото: pexels.com

Вчера, 1 февраля, США объявили о введении торговых пошлин на товары из Канады, Китая и Мексики. В этих странах уже отреагировали на решение Трампа.

Согласно заявлению пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, пошлины для Канады и Мексики составят 25%, а для Китая — 10%. Нововведения вступили в силу 1 февраля.

В Китае заявили, что "выступает решительно против" новых пошлин и пообещали "соответствующие контрмеры для решительной защиты наших собственных прав и интересов", передает DW.

Министерство торговли Китая раскритиковало "ошибочные действия" Вашингтона и заявило, что Пекин "крайне недоволен этим и решительно выступает против этого".

В Минторговли заявили, что Пекин подаст иск во Всемирную торговую организацию.

В отдельном заявлении МИД Китая говорится, что "в торговой или тарифной войне нет победителей".

"Практика введения дополнительных пошлин неконструктивна и неизбежно повлияет на будущее двустороннее сотрудничество в сфере контроля над наркотиками и нанесет ему ущерб", — заявил представитель министерства.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум отреагировала на решение Трампа, опубликовав пост на своей странице в соцсети Х.

Она заявила, что Мексика отвергает "клевету Белого дома о связях с преступными организациями", а также предостерегла США "в намерениях вторгнуться на нашу территорию".

"Мексика не хочет конфронтации. Мы начинаем с сотрудничества между соседними странами. Поэтому, если Соединенные Штаты хотят бороться с преступными группировками, которые торгуют наркотиками и порождают насилие, мы должны работать вместе комплексно, но всегда в соответствии с принципами общей ответственности, взаимного доверия, сотрудничества и, прежде всего, уважения суверенитета", — написала глава Мексики.

По поводу пошлин Шейнбаум заявила, что поручила министру экономики перейти к реализации "плана Б".

"Он включает тарифные и нетарифные меры в защиту интересов Мексики. Ничего не делай силой; все по разуму и праву", — заключила Шейнбаум.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что решение Трампа озадачило канадцев.

Комментируя ввод пошлин, Трюдо заявил, что Канада в ответ предпримет аналогичные меры. 25%-ми пошлинами будут облагаться товары из США стоимостью 155 млрд канадских долларов (106,5 млрд долларов США). С 4 февраля вступят в силу меры в отношении товаров на сумму 30 млрд канадских долларов, через три недели после этого — на оставшуюся сумму.

Помимо этого, по словам премьер-министра Канады, Оттава может прибегнуть и к нетарифным мерам, например, связанным с энергоресурсами и критически важными материалами.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2217251-kitay-podaet-isk-v-vto-meksika-vospolzuetsya-planom-b-kak-strany-otreagirovali-na-vvod-poshlin-ssha/