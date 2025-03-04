Китай подал иск в ВТО из-за повышения Трампом пошлин

Китай подал иск в ВТО из-за повышения пошлин Соединенными Штатами - ранее Дональд Трамп удвоил пошлины на товары из КНР, они выросли до 20 процентов.

Пекин намерен защищать свои законные права и интересы, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление министерства коммерции КНР.

"США 3 марта объявили, что к изначальным 10-процентным пошлинам на соответствующие китайские товары введут дополнительные 10-процентные пошлины. Китай подал иск в рамках механизма урегулирования споров Всемирной торговой организации в связи с последним повышением пошлин", - заявили в ведомстве.

В министерстве считают, что повышение штатами пошлин на китайские товары нарушает правила ВТО и подрывает торгово-экономическое сотрудничество между странами.

Напомним, в первые дни своего президентства Дональд Трамп заявил о готовности ввести 10%-ные пошлины на китайский импорт с 1 февраля, обвиняя Китай в поставках запрещенного фентанила, который, по его словам, через Мексику попадает в США.

При этом же американский президент заявлял, что предпочел бы избежать введения тарифов на импортные товары, "если бы не сложившиеся обстоятельства".

Однако в начале февраля в США все же объявили о введении торговых пошлин на товары из Канады, Китая и Мексики.

Согласно заявлению пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, пошлины для Канады и Мексики составят 25%, а для Китая - 10%. Нововведения вступило в силу 1 февраля. По ее словам, "обещание было сделано и будет исполнено".

Сегодня стало известно, что Трамп удвоил импортные пошлины на товары из Китая, повысив до 20%.

Также сегодня вице-министр нацэкономики РК ответил, как повлияет на Казахстан возможная торговая война между Китаем и США ввиду повышения пошлин.