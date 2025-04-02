СМИ: Белый дом изучает стоимость поглощения Гренландии

Чиновники Белого дома США ведут расчет стоимости возможных вариантов получения контроля над Гренландией, передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.

По словам трех осведомленных источников издания, Белый дом готовит оценку, во что обойдется федеральному правительству установление контроля над Гренландией, включая стоимость предоставления госуслуг для 58 000 ее жителей.

Это самая конкретная попытка воплотить желание президента Дональда Трампа заполучить датский остров, отмечают авторы статьи.

В бюджетном управлении Белого дома, по информации источников издания, сотрудники также пытаются оценить, какой доход казначейство США могло бы получить от природных ресурсов Гренландии.

Один из рассматриваемых вариантов приобретения острова - предложить правительству Гренландии более выгодную сделку, чем датчане, которые в настоящее время субсидируют услуги на острове в размере около 600 миллионов долларов в год.

Напомним, в конце 2024 года Русская служба Би-би-си сообщала, что правительство Дании объявило о значительном увеличении расходов на оборону Гренландии, спустя несколько часов после того, как избранный президент США Дональд Трамп заявил о желании приобрести эту арктическую территорию.

После этого Дональд Трамп опубликовал пост, в котором в очередной раз упомянул Канаду, Гренландию и Панамский канал. В посте он поздравил с рождеством жителей Гренландии и написал, что остров "нужен США в целях национальной безопасности" и добавил, что присутствия США в Гренландии хочет народ.

7 января этого года Дания сменила королевский герб, отчетливо выделив на нем символ Гренландии. По данным СМИ, решение датского короля шокировало некоторых историков и было расценено как упрек Дональду Трампу.

Русская служба Би-би-си публиковала аналитический материал о том, чем важна Гренландия и зачем она Трампу. Отмечается, что на острове присутствуют полезные ископаемые, жизненно важные для современных высокотехнологичных производств.

А позже Трамп опубликовал в соцсети видео, снятое во время визита его сына в Гренландию. В ролике жители острова просят Трампа купить его. Премьер-министр Дании в свою очередь сказала, что Гренландия сама должна принять решение о независимости.

Позже стало известно, что большинство жителей Гренландии отвергли идею Трампа о присоединении к США.

В марте на выборах в Гренландии победила партия, выступающая за независимость острова.

А в конце марта в Гренландию с визитом отправился вице-президент США Джей Ди Вэнс с супругой. По словам Вэнса, делегация собиралась посетить расположенных на острове американских военнослужащих и проверить, "как в целом идут дела в Гренландии".

Русская служба Би-би-си назвала этот визит провокацией, отмечая, что поездка американской делегации проходит на фоне значительного ухудшения отношений между США и Данией из-за острова, который исторически принадлежит датской короне. Власти Гренландии тоже назвали это визит "некомфортным", усматривая в нем попытку вмешаться во внутреннюю политику острова.

По итогам визита Вэнса Русская служба Би-би-си писала, что общий посыл вице-президента остался суровым и пугающим: единственный способ защитить себя, свои ценности и свои минеральные богатства - это отказаться от слабых и скупых датских повелителей и вместо этого обратиться в поисках защиты к мускулистым объятиям США.