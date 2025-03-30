"Это похоже на угрозу". Зловещее послание Джей Ди Вэнса Гренландии

Поздним вечером в пятницу над Нууком рядом с невероятно яркими звездами возникло зеленое мерцание — словно занавес из света прочертил ночное небо.

Появление захватывающего северного сияния — обычное явление в этих краях — будто ознаменовало окончание чрезвычайно важного дня в Арктике, который со всей остротой обрисовал надежды и проблемы скованной льдами Гренландии.

В этот день жадная до богатства иностранная держава прислала на самый большой в мире остров незваную делегацию с неприятным посланием.

Во время краткого визита на отдаленную американскую военную базу на севере Гренландии вице-президент США Джей Ди Вэнс, возможно, попытался смягчить заявленную цель своего босса — просто аннексировать автономную датскую территорию.

«Мы не думаем, что военная сила когда-либо понадобится», — заявил Вэнс, вероятно, пытаясь звучать успокаивающе.

Но общий посыл вице-президента остался суровым и пугающим: мир, климат и арктический регион быстро меняются, и Гренландия должна проснуться перед угрозами, исходящими от экспансионистского Китая; давние западные партнерства в сфере безопасности исчерпали себя; единственный способ защитить себя, свои ценности и свои минеральные богатства — это отказаться от слабых и скупых датских повелителей и вместо этого обратиться в поисках защиты к мускулистым объятиям США.

«Нам нужно очнуться от провалившегося 40-летнего консенсуса, который гласил, что мы можем игнорировать посягательства могущественных стран, расширяющих свои амбиции. Мы не можем зарывать голову в песок — или, в данном случае, в снег — и делать вид, что китайцы не заинтересованы в этой территории», — сказал Вэнс американским военнослужащим на базе Питуффик.

Если взглянуть на карту мира, в центре которой находится северный полюс, а не экватор, то легко увидеть, как Гренландия внезапно превращается из ничем не примечательного пятна необитаемой территории в ключевой стратегический объект в центре зарождающейся борьбы между Китаем, США и Россией за контроль над Арктикой, ее полезными ископаемыми и морскими путями.

Но скорость и презрение, с которыми Белый дом Трампа отверг свою традиционную опору на западных союзников, в частности на НАТО, сбили его партнеров с толку.

«Это неприемлемое давление», — с раздражением ответила премьер-министр Дании Метте Фредериксен, услышав, как Вэнс нападает на ее правительство, стоя на суверенной территории Дании.

«Похоже на угрозу»

Но в 1500 км к югу от американской базы Питуффик, в столице Гренландии Нууке, американская тема в пятницу соперничала за внимание с другим местным событием.

«Мы победим», — пела улыбающаяся толпа на церемонии, посвященной формированию нового коалиционного правительства Гренландии.

Настроение было в основном радостным: люди держались за руки и плавно покачивались в такт оркестру, игравшему в городском доме культуры.

Это было мощным напоминанием об общих ценностях, которые связывают крошечное и в подавляющем большинстве коренное население Гренландии, инуитов — необходимость консенсуса и сотрудничества в часто суровом климате, стремление защищать и прославлять культуру инуитов и желание, чтобы их уважали чужаки, будь то из знакомой, но далекой Дании, или чуть более близкой Америки.

«Есть много способов сказать что-то. Но я думаю, то, как это говорит [Трамп], — это не то, что нужно. Это похоже на угрозу», — сказала 43-летняя Лисбет Карлайн Поулсен, местная художница, присутствовавшая на церемонии.

Ее реакция, похоже, отражает общие настроения в стране — недавний опрос показал, что лишь 6% населения поддерживают идею быть частью США.

Путь к независимости

Под руководством нового правительства и при подавляющей поддержке населения Гренландия начинает медленное и очень осторожное движение к полной независимости от Дании.

Этот процесс, скорее всего, займет много лет и потребует длительного диалога как с Копенгагеном, так и с Вашингтоном.

В конце концов, гренландцы прекрасно понимают, что их экономика должна быть гораздо более развитой, чтобы их предложение о независимости имело хоть какие-то реальные шансы на успех.

Но им необходимо сбалансировать это развитие с реальными опасениями эксплуатации со стороны могущественных внешних сил.

Это подводит нас к фундаментальному замешательству, как в Гренландии, так и за ее пределами, по поводу позиции администрации Трампа.

Чего хочет Америка?

Во время своего визита Вэнс упомянул о стремлении Гренландии к независимости и намекнул, что реальное намерение Америки — не внезапная аннексия острова, а нечто гораздо более терпеливое и долгосрочное.

«Наше послание очень простое: да, народ Гренландии получит право на самоопределение. Мы надеемся, что они выберут партнерство с Соединенными Штатами, потому что мы — единственная страна на земле, которая будет уважать их суверенитет и обеспечивать их безопасность», — сказал Вэнс.

Если это действительно американская позиция — а Трамп ведет себя более агрессивно, чем Вэнс, — то гренландцы могут немного расслабиться и успокоиться.

Здесь все еще сохраняются большие запасы доброй воли по отношению к США и живая заинтересованность в ведении бизнеса с американскими компаниями.

Что касается безопасности, то 74-летний договор с Данией, позволяющий США в любой момент увеличить свое военное присутствие в Гренландии — от новых баз до гаваней для подводных лодок, — несомненно, должен развеять опасения Вашингтона по поводу противодействия угрозе со стороны Китая, как это было в годы холодной войны.

Остается только недоумевать по поводу нетерпения Дональда Трампа — точно такого же, какое он проявляет в попытках договориться о прекращении войны в Украине.

Кроме непосредственного владения Гренландией, Америка могла бы без особого труда получить от этого огромного острова все, что ей нужно. Вместо этого многие жители Нуука считают, что над ними издеваются.

Это глубоко контрпродуктивный подход, который уже заставил Вашингтон пойти на одну унизительную уступку — отменить запланированный культурный тур жены Вэнса, Уши, в Нуук и другие города на фоне объявленных протестов местных жителей.

Более медленное, уважительное, закулисное взаимодействие, несомненно, имело бы больше смысла.

Но это не каждому политику по вкусу.