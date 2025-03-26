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Вице-президент США поедет в Гренландию, чтобы "жена не развлекалась одна"

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Уша Вэнс и Джей Ди Вэнс
Уша Вэнс и Джей Ди Вэнс. Фото: JEFF KOWALSKY/AFP via Getty Images

Вице-президент США Джей Ди Вэнс на этой неделе посетит Гренландию. Вместе с ним на остров отправится его супруга Уша Вэнс. Об этом он сообщил в соцсети Х, передает NUR.KZ.

"Так много волнения вокруг визита Уши в Гренландию в эту пятницу (28 марта), что я решил, что не хочу, чтобы она развлекалась одна. Поэтому я собираюсь присоединиться к ней", — заявил Вэнс.

По словам Вэнса, делегация собирается посетить расположенных на острове американских военнослужащих и проверить, "как в целом идут дела в Гренландии".

"Много других стран угрожают Гренландии, угрожают использовать ее территории и ее водные пути, чтобы угрожать Соединенным Штатам, Канаде и народу Гренландии. Поэтому мы проверим, как там обстоят дела", - приводит слова Вэнса РИА Новости.

Как пишет РБК, поездка Уши Вэнс начнется 27 марта и продлится два дня. Вторая леди США посетит исторические места, познакомится с гренландским наследием и примет участие в национальной гонке на собачьих упряжках.

По информации датских СМИ, в Гренландию также отправится советник по национальной безопасности Майк Уолтц.

Премьер-министр Гренландии Муте Боуруп Эгеде назвал предстоящий визит делегации США "агрессивным".

"На данном этапе это никоим образом не может быть охарактеризовано как безобидный визит жены политика. Что будет делать в Гренландии советник по нацбезопасности? Единственная цель этого — продемонстрировать нам свою силу", — заявил он.

Напомним, в конце 2024 года Русская служба Би-би-си сообщала, что правительство Дании объявило о значительном увеличении расходов на оборону Гренландии, спустя несколько часов после того, как избранный президент США Дональд Трамп заявил о желании приобрести эту арктическую территорию.

После этого Дональд Трамп опубликовал пост, в котором в очередной раз упомянул Канаду, Гренландию и Панамский канал. В посте он поздравил с рождеством жителей Гренландии и написал, что остров "нужен США в целях национальной безопасности" и добавил, что присутствия США в Гренландии хочет народ.

7 января этого года Дания сменила королевский герб, отчетливо выделив на нем символ Гренландии. По данным СМИ, решение датского короля шокировало некоторых историков и было расценено как упрек Дональду Трампу.

Русская служба Би-би-си публиковала аналитический материал о том, чем важна Гренландия и зачем она Трампу. Отмечается, что на острове присутствуют полезные ископаемые, жизненно важные для современных высокотехнологичных производств.

А позже Трамп опубликовал в соцсети видео, снятое во время визита его сына в Гренландию. В ролике жители острова просят Трампа купить его. Премьер-министр Дании в свою очередь сказала, что Гренландия сама должна принять решение о независимости.

Позже стало известно, что большинство жителей Гренландии отвергли идею Трампа о присоединении к США.

В марте на выборах в Гренландии победила партия, выступающая за независимость острова.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2230563-vice-prezident-ssha-poedet-v-grenlandiyu-chtoby-zhena-ne-razvlekalas-odna/