Когда и куда отправится Трамп в свою первую зарубежную поездку, рассказали в Белом доме

Президент США Дональд Трамп в мае посетит Саудовскую Аравию, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

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Ранее СМИ уже писали, что Трамп планирует отправиться в ближневосточное королевство в середине мая в рамках своей первой зарубежной поездки после возвращения на пост президента.

В Саудовской Аравии уже прошло несколько встреч между представителями Москвы и Вашингтона и Киева и Вашингтона. Трамп в феврале говорил, что в этой стране может пройти его встреча с президентом Владимиром Путиным. Эр-Рияд приветствовал идею проведения саммита двух глав государств в королевстве. В Кремле в марте говорили, что встречу президентов России и США организуют, как только появится необходимость.

Ливитт также рассказала, что Трамп «разочарован лидерами по обеим сторонам» конфликта на Украине.

"Он хочет, чтобы эта война закончилась. Люди умирают с обеих сторон, и это продолжается слишком долго. Наша команда продолжает работать и с россиянами, и с украинцами", — сказала она.