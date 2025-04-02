Когда и куда отправится Трамп в свою первую зарубежную поездку, рассказали в Белом доме
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Президент США Дональд Трамп в мае посетит Саудовскую Аравию, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.
Ранее СМИ уже писали, что Трамп планирует отправиться в ближневосточное королевство в середине мая в рамках своей первой зарубежной поездки после возвращения на пост президента.
В Саудовской Аравии уже прошло несколько встреч между представителями Москвы и Вашингтона и Киева и Вашингтона. Трамп в феврале говорил, что в этой стране может пройти его встреча с президентом Владимиром Путиным. Эр-Рияд приветствовал идею проведения саммита двух глав государств в королевстве. В Кремле в марте говорили, что встречу президентов России и США организуют, как только появится необходимость.
Ливитт также рассказала, что Трамп «разочарован лидерами по обеим сторонам» конфликта на Украине.
"Он хочет, чтобы эта война закончилась. Люди умирают с обеих сторон, и это продолжается слишком долго. Наша команда продолжает работать и с россиянами, и с украинцами", — сказала она.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2232299-kogda-i-kuda-otpravitsya-tramp-v-svoyu-pervuyu-zarubezhnuyu-poezdku-rasskazali-v-belom-dome/