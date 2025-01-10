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Трамп опубликовал видео, на котором жители Гренландии просят его купить остров

Опубликовано:

Житель Гренландии
Житель Гренландии. Кадр из видео: truthsocial.com/@realDonaldTrump

Избранный президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети видео, снятое во время визита его сына в Гренландию. В ролике жители острова просят Трампа купить его, передает NUR.KZ.

Видео появилось на странице Дональда Трампа в соцсети Truth Social. На видео запечатлено приземление самолета с подписью "Trump", встречающие прилет за ограждением жители Гренландии, и далее - они же в кадре.

Оператор спрашивает, хотели бы люди что-то сказать Дональду Трампу.

"Благослови вас бог. Вы такой сильный. Мы очень любим вас", - говорят девушки на видео. Следующий респондент говорит: "Купите Гренландию".

После этого другим людям, каждый из которых заснят в красной кепке, в кадре оператор задает вопрос - хотели бы они, чтобы Трамп купил Гренландию, чтобы Гренландия стала частью Америки. Все отвечают положительно.

"Благодарю невероятных жителей Гренландии за то, что они так хорошо приняли моего сына, Дональда Трампа-младшего, и других представителей. Мы снова встретимся с вами - скоро!" - написал Трамп в подписи к видео.

Напомним, в конце декабря 2024 года Русская служба Би-би-си сообщала, что правительство Дании объявило о значительном увеличении расходов на оборону Гренландии, спустя несколько часов после того, как избранный президент США Дональд Трамп заявил о желании приобрести эту арктическую территорию.

После этого Дональд Трамп опубликовал пост, в котором в очередной раз упомянул Канаду, Гренландию и Панамский канал. В посте он поздравил с рождеством жителей Гренландии и написал, что остров "нужен США в целях национальной безопасности" и добавил, что присутствия США в Гренландии хочет народ.

7 января Дания сменила королевский герб, отчетливо выделив на нем символ Гренландии. По данным СМИ, решение датского короля шокировало некоторых историков и было расценено как упрек Дональду Трампу. Издание отмечает, что данный шаг происходит в период возросшей напряженности вокруг Гренландии.

Русская служба Би-би-си публиковала аналитический материал о том, чем важна Гренландия и зачем она Трампу. Отмечается, что на острове присутствуют полезные ископаемые, жизненно важные для современных высокотехнологичных производств.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2210352-tramp-opublikoval-video-na-kotorom-zhiteli-grenlandii-prosyat-ego-kupit-ostrov/

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