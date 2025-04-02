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"Мы подойдем к переговорам с позиции силы": глава Еврокомиссии пригрозила Трампу ответом на пошлины

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Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен. Кадр из видео: Twitter/Ursula von der Leyen

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что у Европы есть ответный план на введение Трампом масштабных пошлин, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

США уже объявили о резком повышении тарифов на весь импорт стали, алюминия и автомобилей, а Трамп анонсировал введение новых пошлин на товары из Европы.

В ответ на это Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа готовит ответные меры.

"Европа не начинала эту конфронтацию. Мы не хотим принимать ответные меры, но, если это необходимо, у нас есть четкий план ответных мер, и мы его используем

Мы подойдем к этим переговорам с позиции силы. У Европы много карт: от торговли до технологий и размера нашего рынка. Но эта сила также строится на нашей готовности принять жесткие контрмеры в случае необходимости. Все инструменты на столе", - заявила глава Еврокомиссии.

Фон дер Ляйен не предоставила дополнительных подробностей о том, какие ответные меры может принять ЕС, но, как отмечает телеканал, в прошлом месяце блок уже подкрепил свои слова делами: в ответ на введенные Трампом пошлины на сталь и алюминий он объявил о введении контрмер на экспорт американских товаров на сумму до 26 млрд евро (28 млрд долларов США), включая пошлины на лодки, бурбон и мотоциклы.

Отмечается, что ЕС является крупнейшим рынком для экспорта товаров из США, опередив соседей Америки — Канаду и Мексику.

"И Европа, и США поставили на карту многое в обостряющемся торговом споре. Согласно официальным данным ЕС , в 2024 году Америка была крупнейшим покупателем европейских товаров, импортируя от фармацевтической продукции и автомобилей до алкогольных напитков и телекоммуникационного оборудования", - говорится в материале телеканала.

К слову, ответные меры на пошлины Трампа готовят также Канада, Китай, Япония и Южная Корея.

"Три азиатские страны планируют объявить ответные пошлины одновременно, в воскресенье они впервые за пять лет провели экономические переговоры, пообещав поддержать справедливую торговлю и укрепить экономические связи между собой", - пишет издание.

Дональд Трамп
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2232308-my-podoydem-k-peregovoram-s-pozicii-sily-glava-evrokomissii-prigrozila-trampu-otvetom-na-poshliny/