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На выборах в Гренландии побеждает партия, выступающая за независимость острова

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Гренландия
Гренландия. Фото: Timothy Allen / Getty Images

На выборах в Гренландии побеждает правоцентристская оппозиционная партия, выступающая за независимость арктического острова от Дании. Выборы в Гренландии проходили на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о желании получить контроль над островом.

По данным избирательной комиссии, после подсчета более 90% бюллетеней партия "Демокраатит" ("Демократы"), выступающая за постепенное обретение независимости, набирает почти 30% голосов.

Еще одна оппозиционная партия "Налерак", которая хочет немедленно начать процесс отделения от Дании и установить более тесные связи с США, занимает второе место с результатом около 25%.

Партия "Ину­ит Ата­к­ва­ти­ги­ит" ("Народное сообщество"), возглавляемая премьер-министром Муте Эгеде и также выступающая за независимость, занимает третье место с более чем 21% голосов.

Гренландия - крупнейший остров в мире, расположенный между Северным Ледовитым и Атлантическим океанами, - уже около 300 лет контролируется Данией, находящейся на расстоянии почти 3000 км от нее.

Гренландия самостоятельно управляет своими внутренними делами, но решения по внешней и оборонной политике принимаются в Копенгагене.

Около 44 000 человек из 57-тысячного населения Гренландии имели право проголосовать за избрание 31 депутата парламента, а также местного правительства. Всего в избирательном бюллетене значились шесть партий.

Голосование проходило на 72 избирательных участках, разбросанных по всему острову.

Партия "Сиумут" ("Вперед"), партнер Эгеде по нынешней левой коалиции, занимает четвертое место, получив около 15% голосов избирателей. Две другие партии значительно отстают: "Атассут" набирает 7%, а "Куллек" - чуть больше 1%.

Как отмечал Bloomberg, обе партии действующей правящей коалиции также выступают за независимость, но крупнейшая "Инуит Ата­к­ва­ти­ги­ит" не спешила с проведением референдума, а "Сиумут" обещала провести его в ближайшие четыре года.

Внимание Трампа привлекают стратегическое расположение Гренландии и ее запасы минеральных ресурсов. Впервые он высказал идею о покупке острова во время своего первого президентского срока в 2019 году.

После вступления в должность в январе 2025-го Трамп вновь заявил о своем намерении приобрести эту территорию. "Гренландия нужна нам для обеспечения национальной безопасности. Так или иначе, мы добьемся своего", - заявлял он во время выступления в Конгрессе США на прошлой неделе.

Лидеры Гренландии и Дании неоднократно отвергали его требования. Эгеде перед выборами заявил, что Гренландия не продается и заслуживает "уважительного отношения".

Трамп не исключал и применения силы для установления контроля над Гренландией, что, с учетом его отношения к вторжению России в Украину, настораживает датчан.

"Заявления Трампа о готовности захватить Гренландию силой очень напоминают риторику президента Владимира Путина в отношении Украины, - говорил Би-би-си Андерс Фог Расмуссен, послуживший и премьер-министром Дании, и генсеком НАТО. - Но я хотел бы подчеркнуть, что мне лично кажется, что американцы не пойдут на силовой захват Гренландии".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2227340-na-vyborah-v-grenlandii-pobezhdaet-partiya-vystupayushchaya-za-nezavisimost-ostrova/

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