Землетрясение в Юго-Восточной Азии: профессор назвал причину

В минувшую пятницу в Мьянме произошло сильное землетрясение магнитудой 7,7, после чего был толчок магнитудой 6,4. Профессор геофизики назвал возможную причину случившегося.

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Заслуженный профессор геологии Мичиганского университета Бен ван дер Плюйм в разговоре с Live Sience пояснил, что Мьянма находится в регионе, который известен своей сейсмической активностью.

Он пояснил, что Индия находится на Индийской плите. А Индийская плита движется на север уже около 100 миллионов лет. Но около 40 миллионов лет назад она соединилась с Евразийской плитой и продолжила движение на север в Евразийскую плиту. За миллионы лет это столкновение помогло создать Гималаи.

По его словам, даже сегодня Индийская плита продолжает свое движение. Он пояснил, что это движение аккумулирует энергию, которая высвобождается во время подобных землетрясений.

Профессор отметил, что в этот раз случилось сильное землетрясение, к счастью, такие происходят редко.

Напомним, в пятницу в Мьянме произошло сильное землетрясение - по данным Геологической службы США, магнитудой 7,7. После первоначального землетрясения магнитудой 7,7 в Мьянме произошел сильный афтершок магнитудой 6,4. После этого Мьянма объявила режим ЧП. Вскоре Бангкок также объявили чрезвычайной зоной.

Официально сообщалось, что в Таиланде находится 4457 казахстанских туристов. Стоит отметить, что речь идет об организованно выехавших путешественниках, то есть приобретших туры.

А в МИДе сослались на информацию посольства Казахстана в Таиланде, в котором указано, что каких-либо обращений в связи с землетрясением от наших соотечественников не поступало.

По данным сейсмических служб, после первого мощного землетрясения в Юго-Восточной Азии было зафиксировано уже 37 афтершоков.

Сообщалось о почти 150 погибших в Мьянме и Таиланде.

В пятницу глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования премьер-министру Таиланда в связи с разрушительными землетрясениями в регионе.