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Мощное землетрясение в Мьянме: толчки дошли до Бангкока, сотни людей на улицах (видео)

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Қазақ тілінде оқу
Землетрясение в Мьянме
Землетрясение в Мьянме. Фото: x.com/WeatherMonitors

В Мьянме произошло сильное землетрясение - по данным Геологической службы США, магнитудой 7.7, после чего был толчок магнитудой 6,4, передает NUR.KZ.

По данным сайта Геологической службы США, в пятницу днем ​​в центральной части Мьянмы произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7.

Как сообщается на сайте CNN, примерно через 12 минут после первого землетрясения в регионе произошел толчок магнитудой 6,4.

Житель Янгона (Мьянма), пожелавший остаться неизвестным, рассказал изданию: "Мы чувствовали землетрясение около минуты, а затем выбежали из здания. Мы видели, как другие люди тоже выбегали из зданий. Это было очень внезапно и очень сильно".

Подземные толчки ощущались даже в столице Таиланда Бангкоке, как сообщил журналист издания.

Sky News также пишут, что в столице Таиланда сотни людей покинули здания после подземных толчков, многие здания были эвакуированы. Сообщений о разрушениях или жертвах пока не поступало.

Напомним, неспокойно было и в нашей стране: сегодня в 03:42 на юге Казахстана произошло землетрясение. Сильнее всего его почувствовали жители сел Мерке и Кулан, в первом интенсивность составила 5 баллов, во втором - 4 балла.

Жители села Мерке стали делиться в социальных сетях кадрами, на которых запечатлен момент землетрясения.

На базе командного центра МЧС Казахстана развернули оперативный штаб по контролю за сейсмической обстановкой.

В ведомстве отмечали, что информация о пострадавших не поступала, а объекты жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме. Однако в Жамбылской области расположены 5 химически опасных объектов. Специалисты организовали взаимодействие для их обследования. Угрозы не выявлено.

Позже в акимате области сообщили, что в зданиях выявили трещины. На месте работает областной оперативный штаб.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2231247-zemletryasenie-magnitudoy-7-7-proizoshlo-v-myanme/