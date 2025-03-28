Режим ЧП объявили в Мьянме после землетрясения
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Мьянма сегодня объявила режим ЧП из-за землетрясения магнитудой 7,7 - чрезвычайное положение объявлено в нескольких пострадавших регионах страны.
О введении режима ЧП заявил Совет государственного планирования и администрации Мьянмы, пишет РИА Новости.
"Национальный комитет по борьбе со стихийными бедствиями объявил чрезвычайное положение в пострадавших от землетрясения районах региона Сагаинг, региона Мандалай, региона Магвэй, северо-восточной части штата Шан, округа Нейпьидо и региона Баго из-за сильного землетрясения", - цитирует издание заявление ведомства.
Власти намерены оперативно расследовать ущерб в этих районах и провести операции по оказанию помощи.
Напомним, сегодня в центральной части Мьянмы произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7, с последующим толчком 6,4.
Тряска дошла и до Таиланда - в Бангкоке сотни людей в панике выбежали на улицы, многие здания эвакуируют.
Высотное строящееся здание рухнуло в результате сильного землетрясения - момент обрушения попал на видео.
Кроме того, было объявлено предупреждение о риске повторного землетрясения.
Также стало известно, что аэропорты в Таиланде приостановили работу из-за землетрясения, которое произошло сегодня. Сейчас гавани страны не принимают и не отправляют рейсы.
Под завалами небоскреба, рухнувшего в Бангкоке буквально за считанные секунды после серии сильных землетрясений, остались по меньшей мере 43 человека. Также появилась информация о погибших.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2231300-rezhim-chp-obyavili-v-myanme-posle-zemletryaseniya/