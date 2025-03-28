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Землетрясение в Таиланде: Токаев направил телеграмму соболезнования премьеру страны

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Қазақ тілінде оқу
Землетрясение в Бангкоке
Землетрясение в Бангкоке. Фото: Lauren DeCicca/Getty Images

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования премьер-министру Таиланда в связи с разрушительными землетрясениями в регионе, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования премьер-министру Таиланда Пхэтхонгтхан Чинават и семьям погибших в результате землетрясения, приведшего к многочисленным человеческим жертвам.

Президент Казахстана пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим от природной стихии.

Напомним, сегодня в Мьянме произошло сильное землетрясение - по данным Геологической службы США, магнитудой 7.7. После первоначального землетрясения магнитудой 7,7 в Мьянме произошел сильный афтершок магнитудой 6,4. После этого Мьянма объявила режим ЧП. Вскоре Бангкок также объявили чрезвычайной зоной.

По последним данным, в городской больнице Мандалая (Мьянма), возле которого располагался эпицентр землетрясения, заявили о 20 погибших и 300 раненых на текущий момент.

Также стало известно, что аэропорты в Таиланде приостановили работу из-за землетрясения, которое произошло сегодня. Сейчас гавани страны не принимают и не отправляют рейсы. Кроме того, в Бангкоке не работает метро, а на улицах образовались огромные пробки.

На данный момент официально известно, что в Таиланде находится 4457 казахстанских туристов. Стоит отметить, что речь идет об организованно выехавших путешественниках, то есть приобретших туры.

А в МИДе сослались на информацию посольства Казахстана в Таиланде, в котором указано, что каких-либо обращений в связи с землетрясением от наших соотечественников не поступало.

По данным сейсмических служб, после первого мощного землетрясения в Юго-Восточной Азии было зафиксировано уже 37 афтершоков.

Сообщается о 144 погибших в Мьянме и 8 погибших в Бангкоке.

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Землетрясение в Юго-Восточной Азии
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2231451-zemletryaseniya-v-tailande-tokaev-napravil-telegrammu-soboleznovaniya-premeru-strany/