Землетрясение в Мьянме: число погибших достигло 144

В результате землетрясения в Мьянме сегодня погибшими числятся по меньшей мере 144 человека, свыше 700 человек получили ранения. В Бангкоке из-за обрушения здания погибли 8 человек.

Как сообщает CNN со ссылкой на главу военного правительства страны, в результате мощного землетрясения магнитудой 7,7, произошедшего в Мьянме, погибли по меньшей мере 144 человека и более 730 получили ранения.

Число погибших в результате обрушения строящегося здания в Бангкоке достигло 8, более 110 пропали без вести, пишет ТАСС.

Напомним, что после первоначального землетрясения магнитудой 7,7 в Мьянме произошел сильный афтершок магнитудой 6,4. После этого Мьянма объявила режим ЧП. Вскоре Бангкок также объявили чрезвычайной зоной.

По последним данным, в городской больнице Мандалая (Мьянма), возле которого располагался эпицентр землетрясения, заявили о 20 погибших и 300 раненых на текущий момент.

Также стало известно, что аэропорты в Таиланде приостановили работу из-за землетрясения, которое произошло сегодня. Сейчас гавани страны не принимают и не отправляют рейсы. Кроме того, в Бангкоке не работает метро, а на улицах образовались огромные пробки.

На данный момент официально известно, что в Таиланде находится 4457 казахстанских туристов. Стоит отметить, что речь идет об организованно выехавших путешественниках, то есть приобретших туры.

А в МИДе сослались на информацию посольства Казахстана в Таиланде, в котором указано, что каких-либо обращений в связи с землетрясением от наших соотечественников не поступало.

По данным сейсмических служб, после первого мощного землетрясения в Юго-Восточной Азии было зафиксировано уже 37 афтершоков.