Число погибших при землетрясении в Бангкоке увеличилось

В результате землетрясения, произошедшего 28 марта в столице Таиланда Бангкоке, число погибших увеличилось до 17 человек, еще 32 человека получили ранения. Об этом сообщает TNN Thailand.

По информации местных СМИ, девять из 17 погибших были найдены под завалами разрушенного здания.

Ранее сообщалось о 10 жертвах. В списке пропавших без вести остаются 83 человека, их поиски продолжаются.

Стихийное бедствие затронуло 18 провинций страны. По данным местных властей, повреждено 420 жилых домов, 48 храмов, 76 больниц, 23 школы и 18 правительственных учреждений.

Спасательные службы продолжают работы в пострадавших районах.

Напомним, в пятницу в Мьянме произошло сильное землетрясение - по данным Геологической службы США, магнитудой 7.7. После первоначального землетрясения магнитудой 7,7 в Мьянме произошел сильный афтершок магнитудой 6,4. После этого Мьянма объявила режим ЧП. Вскоре Бангкок также объявили чрезвычайной зоной.

По данным сейсмических служб, после первого мощного землетрясения в Юго-Восточной Азии было зафиксировано уже 37 афтершоков.

По последним данным, как минимум 1644 человека погибли и 3408 пострадали в результате сильного землетрясения в Мьянме